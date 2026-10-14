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Krypto-Marktbericht

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittwochmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittwochmittag um die Kurse der Digitalwährungen

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittwochmittag am Kryptomarkt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
69,669.46 CHF 409.48 CHF 0.59 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
74,675.27 EUR 436.87 EUR 0.59 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
63,005.28 GBP 275.22 GBP 0.44 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13,247,438.07 JPY 82,261.52 JPY 0.62 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
83,591.75 USD 436.53 USD 0.52 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,091.66 CHF 10.55 CHF 0.51 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,241.94 EUR 11.24 EUR 0.50 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,891.58 GBP 6.68 GBP 0.35 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
397,721.94 JPY 2,137.49 JPY 0.54 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,509.64 USD 11.01 USD 0.44 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
89.66 CHF 0.74 CHF 0.83 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
96.10 EUR 0.79 EUR 0.83 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
81.08 GBP 0.55 GBP 0.68 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
17,048.81 JPY 146.51 JPY 0.87 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
107.58 USD 0.82 USD 0.77 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.15 CHF 0.01 CHF 0.90 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.23 EUR 0.01 EUR 0.90 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.04 GBP 0.01 GBP 0.75 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
218.23 JPY 2.02 JPY 0.94 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.38 USD 0.01 USD 0.84 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
619.50 CHF 1.82 CHF 0.30 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
664.01 EUR 1.94 EUR 0.29 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
560.24 GBP 0.80 GBP 0.14 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
117,795.38 JPY 386.06 JPY 0.33 %
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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 12:31 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 0,14 Prozent auf 83.274,21 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 83.155,22 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 1,1 Prozent aufweist und bei 11,13 EUR notiert.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 12:31 zieht Litecoin um 0,33 Prozent auf 61,33 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 61,12 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,03 Prozent auf 2.499,33 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.498,63 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,19 Prozent auf 277,46 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 274,18 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Mittwochmittag lag der Ripple-Kurs bei 1,366 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,366 US-Dollar.

Zudem gewinnt Monero am Mittwochmittag hinzu. Um 0,87 Prozent auf 553,04 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 548,29 US-Dollar.

Nach 0,2358 US-Dollar am Vortag ist der Cardano-Kurs am Mittwochmittag um 0,63 Prozent auf 0,2343 US-Dollar gesunken.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,1888 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3272 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:31 bei 0,3337 US-Dollar.

Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergab. Binancecoin sinkt 0,01 Prozent auf 741,50 US-Dollar, nach 741,59 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,0840 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Verluste in Höhe von 0,13 Prozent auf 106,62 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 106,76 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Avalanche-Kurs um 0,31 Prozent auf 10,19 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 10,23 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 0,11 Prozent auf 12,88 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 12,89 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,047 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 12:31 auf 1,049 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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