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Krypto-Marktbericht

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittwochvormittag um die Kurse der Digitalwährungen

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittwochvormittag um die Kurse der Digitalwährungen

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochvormittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
61,015.67 CHF 211.52 CHF 0.35 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
66,104.28 EUR 115.08 EUR 0.17 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
55,294.14 GBP 84.12 GBP 0.15 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
11,701,699.27 JPY 4,136.05 JPY 0.04 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
73,628.53 USD -63.64 USD -0.09 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,701.75 CHF 12.31 CHF 0.73 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,843.68 EUR 10.17 EUR 0.55 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,542.18 GBP 8.17 GBP 0.53 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
326,365.37 JPY 1,349.04 JPY 0.42 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,053.53 USD 6.00 USD 0.29 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
68.87 CHF 0.20 CHF 0.29 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
74.62 EUR 0.09 EUR 0.12 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
62.42 GBP 0.06 GBP 0.09 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
13,208.83 JPY -2.98 JPY -0.02 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
83.11 USD -0.12 USD -0.14 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.88 CHF 0.01 CHF 0.61 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.95 EUR 0.00 EUR 0.44 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.79 GBP 0.00 GBP 0.42 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
167.87 JPY 0.50 JPY 0.30 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.06 USD 0.00 USD 0.18 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
563.12 CHF 2.68 CHF 0.48 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
610.09 EUR 1.85 EUR 0.30 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
510.32 GBP 1.44 GBP 0.28 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
107,996.94 JPY 178.56 JPY 0.17 %
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Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gesunken. So verlor Bitcoin um 09:41 0,03 Prozent auf 73.673,16 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 73.692,17 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,7 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 5,3 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 09:41 ab. Es geht 0,04 Prozent auf 50,60 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 50,62 US-Dollar stand.

Daneben steigt Ethereum um 0,41 Prozent auf 2.055,98 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2.047,53 US-Dollar.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt 0,60 Prozent auf 229,16 US-Dollar, nach 230,55 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,054 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:41 auf 1,055 US-Dollar beziffert.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 561,43 US-Dollar am Vortag auf 567,62 US-Dollar nach oben (1,10 Prozent).

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1747 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1738 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Stellar-Kurs um 0,87 Prozent auf 0,1457 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,1444 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3174 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3172 US-Dollar.

Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergauf. Binancecoin steigt 0,03 Prozent auf 679,46 US-Dollar, nach 679,23 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0679 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0678 US-Dollar beziffert.

Daneben fällt Solana um 0,36 Prozent auf 82,93 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 83,23 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Avalanche Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Avalanche-Kurs um 2,38 Prozent auf 8,581 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,381 US-Dollar an der Tafel.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 10,27 US-Dollar am Vortag auf 10,31 US-Dollar nach oben (0,33 Prozent).

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,8227 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 09:41 bei 0,8248 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com

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