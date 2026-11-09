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Krypto-Marktbericht

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagmittag um die Kurse der Digitalwährungen

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
60,811.35 CHF -491.12 CHF -0.80 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
66,400.30 EUR -702.65 EUR -1.05 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
55,395.28 GBP -595.96 GBP -1.06 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
11,735,586.12 JPY -107,866.57 JPY -0.91 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
74,294.46 USD -513.74 USD -0.69 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,728.10 CHF -15.93 CHF -0.91 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,886.93 EUR -22.12 EUR -1.16 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,574.19 GBP -18.74 GBP -1.18 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
333,495.38 JPY -3,445.93 JPY -1.02 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,111.26 USD -17.00 USD -0.80 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.88 CHF -0.03 CHF -3.24 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.97 EUR -0.03 EUR -3.48 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.81 GBP -0.03 GBP -3.49 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
170.56 JPY -5.90 JPY -3.34 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.08 USD -0.03 USD -3.12 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
70.42 CHF -0.60 CHF -0.84 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
76.89 EUR -0.84 EUR -1.09 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
64.14 GBP -0.72 GBP -1.10 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
13,589.14 JPY -130.38 JPY -0.95 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
86.03 USD -0.63 USD -0.73 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
559.02 CHF -2.54 CHF -0.45 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
610.39 EUR -4.30 EUR -0.70 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
509.23 GBP -3.68 GBP -0.72 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
107,880.75 JPY -610.72 JPY -0.56 %
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Im Minus präsentiert sich um 12:31 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,53 Prozent schwächer bei 74.410,99 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 74.808,20 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,4 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 5,9 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach oben. Litecoin gewinnt 1,00 Prozent auf 50,70 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 50,20 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2.128,26 US-Dollar) geht es um 0,51 Prozent auf 2.117,46 US-Dollar nach unten.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 1,04 Prozent auf 241,49 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 239,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen verringert sich der Ripple-Kurs um 2,56 Prozent auf 1,086 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 1,115 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Monero-Kurs um 0,80 Prozent auf 595,69 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 600,48 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,1762 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1753 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1466 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:31 bei 0,1460 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,3176 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Abschlag. Um 12:31 notiert der Binancecoin-Kurs 0,16 Prozent schwächer bei 684,19 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 685,28 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0691 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:31 auf 0,0690 US-Dollar beziffert.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 86,44 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (86,66 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,25 Prozent.

In der Zwischenzeit kann Avalanche Gewinne verbuchen. Um 12:31 steigt der Avalanche-Kurs um 1,16 Prozent auf 8,035 US-Dollar. Am Vortag standen noch 7,943 US-Dollar an der Tafel.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 10,41 US-Dollar am Vortag auf 10,51 US-Dollar nach oben (0,95 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,52 Prozent auf 0,8265 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,8222 US-Dollar wert.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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