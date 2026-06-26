Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co..

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 17:11 gewinnt Bitcoin 1,03 Prozent auf 60.595,80 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 59.980,87 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 4,5 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance -14,1 Prozent.

Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 2,55 Prozent auf 42,91 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 41,85 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 1,62 Prozent auf 1.601,25 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.575,71 US-Dollar wert.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 1,06 Prozent auf 199,02 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 196,94 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen steigt der Ripple-Kurs um 2,15 Prozent auf 1,069 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,047 US-Dollar wert.

Nach 320,54 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Samstagnachmittag um 1,70 Prozent auf 315,09 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1485 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1483 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1772 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3203 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3201 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Binancecoin-Kurs um 0,38 Prozent auf 564,70 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 566,82 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0759 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0757 US-Dollar.

Zudem gewinnt Solana am Samstagnachmittag hinzu. Um 1,25 Prozent auf 72,74 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 71,84 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Avalanche-Kurs 0,65 Prozent stärker bei 6,613 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 6,571 US-Dollar.

Nach 7,341 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Samstagnachmittag um 1,01 Prozent auf 7,415 US-Dollar gestiegen.

Zudem legt Sui zu. Um 1,30 Prozent verstärkt sich der Sui-Kurs um 17:11 auf 0,7066 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 0,6976 US-Dollar wert war.

Redaktion finanzen.net

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