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Krypto-Marktbericht

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

06.07.26 17:23 Uhr
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum: Aktuelle Kurse am Nachmittag | finanzen.net

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co..

Werte in diesem Artikel
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BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
50.281,4958 CHF -790,4875 CHF -1,55%
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
54.589,5663 EUR -963,1021 EUR -1,73%
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
46.672,2183 GBP -911,8723 GBP -1,92%
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10.118.817,1596 JPY -139.609,3558 JPY -1,36%
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
62.331,0161 USD -1.199,5689 USD -1,89%
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.418,8208 CHF -13,7490 CHF -0,96%
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.540,3840 EUR -17,8690 EUR -1,15%
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.316,9758 GBP -17,7585 GBP -1,33%
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
285.528,2704 JPY -2.220,7289 JPY -0,77%
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1.758,8288 USD -23,2049 USD -1,30%
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
64,8721 CHF -0,6085 CHF -0,93%
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SOL/EUR (Solana-Euro)
70,4303 EUR -0,7952 EUR -1,12%
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
60,2155 GBP -0,7932 GBP -1,30%
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SOL/JPY (Solana-Yen)
13.055,0795 JPY -97,5015 JPY -0,74%
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
80,4181 USD -1,0360 USD -1,27%
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0,9090 CHF -0,0214 CHF -2,30%
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0,9869 EUR -0,0252 EUR -2,49%
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0,8437 GBP -0,0231 GBP -2,67%
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
182,9282 JPY -3,9602 JPY -2,12%
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,1268 USD -0,0306 USD -2,64%
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
507,2811 EUR -7,5391 EUR -1,46%
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
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Bitcoin ist am Nachmittag 62.442,07 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 17:10 um 1,71 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 63.530,59 US-Dollar stand.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,6 Prozent. Bei einem Kurs von 8,19 EUR beträgt die Performance seit Auflage -11,2 Prozent.

Nach 45,74 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Montagnachmittag um 2,80 Prozent auf 44,46 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich verringert sich der Ethereum-Kurs um 1,32 Prozent auf 1.758,47 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1.782,03 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Bitcoin Cash Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 2,50 Prozent auf 237,53 US-Dollar. Am Vortag standen noch 243,62 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt Ripple am Montagnachmittag nach. Um 2,64 Prozent auf 1,127 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 1,157 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Monero-Kurs um 2,79 Prozent auf 318,88 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 328,03 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Cardano-Kurs 3,61 Prozent schwächer bei 0,1827 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,1895 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2028 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,1984 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3290 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:10 auf 0,3270 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verringert sich der Binancecoin-Kurs um 1,63 Prozent auf 579,14 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 588,75 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0758 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0777 US-Dollar.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 80,62 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (81,45 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,03 Prozent.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Avalanche-Kurs 1,23 Prozent schwächer bei 6,834 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 6,919 US-Dollar.

Nach 8,056 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Montagnachmittag um 2,05 Prozent auf 7,891 US-Dollar gesunken.

Daneben fällt Sui um 2,74 Prozent auf 0,7351 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,7558 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com