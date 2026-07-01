Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co..
Werte in diesem Artikel
Bitcoin ist am Nachmittag 62.442,07 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 17:10 um 1,71 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 63.530,59 US-Dollar stand.
Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,6 Prozent. Bei einem Kurs von 8,19 EUR beträgt die Performance seit Auflage -11,2 Prozent.
Nach 45,74 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Montagnachmittag um 2,80 Prozent auf 44,46 US-Dollar gesunken.
Zeitgleich verringert sich der Ethereum-Kurs um 1,32 Prozent auf 1.758,47 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1.782,03 US-Dollar.
In der Zwischenzeit muss Bitcoin Cash Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 2,50 Prozent auf 237,53 US-Dollar. Am Vortag standen noch 243,62 US-Dollar an der Tafel.
Zudem gibt Ripple am Montagnachmittag nach. Um 2,64 Prozent auf 1,127 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 1,157 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Monero-Kurs um 2,79 Prozent auf 318,88 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 328,03 US-Dollar wert.
Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Cardano-Kurs 3,61 Prozent schwächer bei 0,1827 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,1895 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2028 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,1984 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3290 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:10 auf 0,3270 US-Dollar beziffert.
Zeitgleich verringert sich der Binancecoin-Kurs um 1,63 Prozent auf 579,14 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 588,75 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0758 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0777 US-Dollar.
Derweil notiert der Solana-Kurs bei 80,62 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (81,45 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,03 Prozent.
Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Avalanche-Kurs 1,23 Prozent schwächer bei 6,834 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 6,919 US-Dollar.
Nach 8,056 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Montagnachmittag um 2,05 Prozent auf 7,891 US-Dollar gesunken.
Daneben fällt Sui um 2,74 Prozent auf 0,7351 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,7558 US-Dollar.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere News
Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com