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Krypto-Marktbericht

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

16.07.26 17:23 Uhr
Kryptokurse heute: Bitcoin, Ethereum & Co. am Donnerstagnachmittag | finanzen.net

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co..

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Am Nachmittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um 0,55 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:11 64.392,46 US-Dollar wert, nach 64.746,80 US-Dollar am Vortag.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,9 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -9,3 Prozent.

Zudem gibt Litecoin am Donnerstagnachmittag nach. Um 0,63 Prozent auf 44,80 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 45,08 US-Dollar.

Daneben wertet Ethereum um 17:11 ab. Es geht 2,22 Prozent auf 1.875,77 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 1.918,26 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (223,38 US-Dollar) geht es um 0,54 Prozent auf 222,17 US-Dollar nach unten.

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 1,107 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 329,78 US-Dollar am Vortag auf 334,65 US-Dollar nach oben (1,48 Prozent).

Inzwischen fällt der Cardano-Kurs um 1,24 Prozent auf 0,1630 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,1651 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1896 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3243 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:11 bei 0,3231 US-Dollar.

Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergab. Binancecoin sinkt 0,41 Prozent auf 577,63 US-Dollar, nach 580,03 US-Dollar am Vortag.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0733 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0740 US-Dollar.

Daneben wertet Solana um 17:11 ab. Es geht 1,47 Prozent auf 76,14 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 77,27 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Avalanche-Kurs 1,32 Prozent schwächer bei 6,607 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 6,695 US-Dollar.

Nach 8,532 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Donnerstagnachmittag um 1,53 Prozent auf 8,401 US-Dollar gesunken.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,7457 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,7549 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com