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Krypto-Marktbericht

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
62,870.38 CHF -1,651.63 CHF -2.56 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
67,026.70 EUR -1,851.40 EUR -2.69 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
57,371.39 GBP -1,662.11 GBP -2.82 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,434,381.22 JPY -354,981.58 JPY -2.78 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
77,651.79 USD -2,621.13 USD -3.27 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,978.51 CHF -39.94 CHF -1.98 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,109.31 EUR -45.41 EUR -2.11 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,805.46 GBP -41.29 GBP -2.24 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
391,305.57 JPY -8,785.41 JPY -2.20 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,443.67 USD -67.51 USD -2.69 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
84.29 CHF -3.47 CHF -3.95 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
89.87 EUR -3.82 EUR -4.08 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
76.92 GBP -3.38 GBP -4.20 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
16,671.42 JPY -724.33 JPY -4.16 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
104.11 USD -5.07 USD -4.65 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.13 CHF -0.04 CHF -3.36 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.20 EUR -0.04 EUR -3.49 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.03 GBP -0.04 GBP -3.61 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
223.37 JPY -8.28 JPY -3.58 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.39 USD -0.06 USD -4.06 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
560.01 CHF -12.23 CHF -2.14 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
597.03 EUR -13.85 EUR -2.27 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
511.02 GBP -12.54 GBP -2.39 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
110,756.69 JPY -2,670.83 JPY -2.35 %
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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 17:10 fällt Bitcoin 1,15 Prozent auf 79.350,94 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 80.272,92 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,4 Prozent aufweist und bei 10,32 EUR notiert.

Währenddessen wird Litecoin bei 49,09 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,64 Prozent im Vergleich zum Vortag (49,91 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von 0,28 Prozent auf 2.504,27 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.511,19 US-Dollar wert.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 5,73 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 17:10 auf 254,26 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 269,72 US-Dollar wert war.

Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,454 US-Dollar am Vortag auf 1,426 US-Dollar nach unten (1,94 Prozent).

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 4,10 Prozent auf 472,70 US-Dollar, nach 454,09 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2138 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:10 bei 0,2091 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Stellar Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Stellar-Kurs um 2,90 Prozent auf 0,1822 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,1876 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Freitagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3404 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3377 US-Dollar.

Daneben fällt Binancecoin um 1,22 Prozent auf 703,25 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 711,93 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0891 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:10 auf 0,0870 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verringert sich der Solana-Kurs um 3,33 Prozent auf 105,55 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 109,19 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergab. Um 17:10 steht ein Minus von 1,54 Prozent auf 7,403 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 7,519 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 1,48 Prozent auf 11,77 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 11,95 US-Dollar wert.

Daneben wertet Sui um 17:10 ab. Es geht 1,83 Prozent auf 0,7654 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,7796 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com

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