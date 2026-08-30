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Krypto-Marktbericht

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
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63,904.92 CHF 596.45 CHF 0.94 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
68,827.45 EUR 1,242.83 EUR 1.84 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
58,328.74 GBP 503.85 GBP 0.87 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
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79,020.82 USD 737.53 USD 0.94 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
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1,853.33 GBP 36.69 GBP 2.02 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
401,941.23 JPY 8,234.37 JPY 2.09 %
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2,510.80 USD 51.44 USD 2.09 %
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86.26 CHF 0.80 CHF 0.93 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
92.90 EUR 1.67 EUR 1.83 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
78.73 GBP 0.67 GBP 0.86 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
17,075.10 JPY 157.46 JPY 0.93 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
106.66 USD 0.98 USD 0.93 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.15 CHF 0.02 CHF 2.06 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.24 EUR 0.04 EUR 2.96 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.05 GBP 0.02 GBP 1.99 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
228.14 JPY 4.60 JPY 2.06 %
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1.43 USD 0.03 USD 2.06 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
567.58 CHF 7.44 CHF 1.33 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
611.30 EUR 13.33 EUR 2.23 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
518.05 GBP 6.44 GBP 1.26 %
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112,352.95 JPY 1,473.60 JPY 1.33 %
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Bitcoin erhöhte sich um 17:10 um 0,65 Prozent auf 78.792,48 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 78.283,28 US-Dollar gelegen hatte.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 10,11 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 9,7 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Litecoin-Kurs 1,82 Prozent stärker bei 49,87 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 48,98 US-Dollar.

Zudem legt Ethereum zu. Um 0,81 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 17:10 auf 2.479,20 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 2.459,36 US-Dollar wert war.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 2,11 Prozent stärker bei 252,33 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 247,12 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 1,404 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,396 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Monero um 10,65 Prozent auf 520,92 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 470,79 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,2042 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2013 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,1802 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,3405 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 0,87 Prozent auf 698,63 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 692,63 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0852 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:10 auf 0,0855 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit kann Solana Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Solana-Kurs um 0,94 Prozent auf 106,68 US-Dollar. Am Vortag standen noch 105,68 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen legt der Avalanche-Kurs um 1,13 Prozent auf 7,411 US-Dollar zu. Gestern war Avalanche noch 7,328 US-Dollar wert.

Nach 11,44 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Sonntagnachmittag um 1,31 Prozent auf 11,59 US-Dollar gestiegen.

Daneben steigt Sui um 0,65 Prozent auf 0,7495 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,7446 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com

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