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Krypto-Marktbericht

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.

Werte in diesem Artikel
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BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
67,680.76 CHF 136.75 CHF 0.20 %
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380,347.78 JPY 579.19 JPY 0.15 %
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86.29 CHF 0.60 CHF 0.70 %
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93.19 EUR 0.54 EUR 0.58 %
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78.52 GBP 0.52 GBP 0.67 %
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16,558.76 JPY 144.10 JPY 0.88 %
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104.46 USD 0.49 USD 0.47 %
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1.08 CHF 0.00 CHF 0.06 %
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1.16 EUR 0.00 EUR -0.05 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.98 GBP 0.00 GBP 0.03 %
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206.39 JPY 0.49 JPY 0.24 %
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1.30 USD 0.00 USD -0.17 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
599.40 CHF 4.19 CHF 0.70 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
647.33 EUR 3.76 EUR 0.58 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
545.41 GBP 3.63 GBP 0.67 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
115,022.67 JPY 1,002.11 JPY 0.88 %
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Am Nachmittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 0,20 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:10 82.120,29 US-Dollar wert, nach 81.956,67 US-Dollar am Vortag.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 1,9 Prozent auf 10,89 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 59,06 US-Dollar am Vortag auf 59,79 US-Dollar nach oben (1,23 Prozent).

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Ethereum um 0,03 Prozent auf 2.406,11 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.405,48 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 278,69 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (276,07 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,95 Prozent.

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 1,304 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (594,64 US-Dollar) geht es um 1,14 Prozent auf 601,44 US-Dollar nach oben.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2209 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:10 bei 0,2181 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,1766 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,3317 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Binancecoin-Kurs 0,57 Prozent stärker bei 726,35 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 722,21 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Montagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0794 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0794 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Solana bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 0,63 Prozent auf 104,63 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Solana-Kurs noch bei 103,97 US-Dollar.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 0,97 Prozent auf 9,671 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 9,765 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 0,12 Prozent auf 12,01 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 12,03 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,9979 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,9962 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com

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