Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Samstagmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Krypto-Marktbericht

01.08.26 12:43 Uhr

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 12:26 bei 62.980,35 US-Dollar und damit 0,27 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 62.808,92 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,5 Prozent. Bei einem Kurs von 8,26 EUR beträgt die Performance seit Auflage -10,4 Prozent.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 0,14 Prozent auf 44,31 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 44,24 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Ethereum bei 1.863,77 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.860,35 US-Dollar).

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert 0,18 Prozent auf 209,55 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 209,92 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 1,062 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,061 US-Dollar.

Zudem gewinnt Monero am Samstagmittag hinzu. Um 1,18 Prozent auf 362,63 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 358,39 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1679 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,1722 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1720 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:26 auf 0,1708 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3257 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,3277 US-Dollar.

Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergab. Binancecoin sinkt 0,72 Prozent auf 582,34 US-Dollar, nach 586,56 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0695 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:26 bei 0,0697 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 72,80 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,02 Prozent im Vergleich zum Vortag (72,79 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Avalanche-Kurs um 0,62 Prozent auf 6,341 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 6,381 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Chainlink-Kurs um 0,77 Prozent auf 8,096 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,159 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,6814 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 12:26 bei 0,6833 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.