Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Samstagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln.
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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 09:40 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin 0,19 Prozent auf 63.972,38 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 64.092,13 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,1 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -7,5 Prozent.
Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,57 Prozent auf 46,06 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 46,33 US-Dollar.
Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 1.859,64 US-Dollar am Vortag auf 1.855,73 US-Dollar nach unten (0,21 Prozent).
Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,55 Prozent auf 211,52 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 210,35 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 1,087 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 1,85 Prozent auf 370,10 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 363,38 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1617 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1638 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1777 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,1769 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3294 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3305 US-Dollar.
Indessen verringert sich der Binancecoin-Kurs um 0,09 Prozent auf 563,73 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 564,25 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0693 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0695 US-Dollar.
Derweil geht es für den Solana-Kurs bergab. Solana sinkt 0,10 Prozent auf 73,81 US-Dollar, nach 73,88 US-Dollar am Vortag.
Zudem gibt Avalanche am Samstagvormittag nach. Um 0,88 Prozent auf 6,241 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 6,296 US-Dollar.
Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 0,44 Prozent auf 8,295 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 8,331 US-Dollar.
Zudem gibt Sui am Samstagvormittag nach. Um 1,04 Prozent auf 0,7026 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,7100 US-Dollar.Redaktion finanzen.net
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