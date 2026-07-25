DAX 25.099 +1,4%ESt50 6.281 +1,1%MSCI World 4.789 +0,1%Top 10 Crypto 8,53 +0,1%Nas 24.976 -0,6%Bitcoin 56.042 -0,5%Euro 1,1373 ±0,0%Öl 96,8 -3,9%Gold 4.056 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Krypto-Marktbericht

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Samstagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Samstagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
52,221.54 CHF -235.82 CHF -0.45 %
Charts | News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
56,076.78 EUR -257.00 EUR -0.46 %
Charts | News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
47,896.51 GBP -217.07 GBP -0.45 %
Charts | News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10,453,252.49 JPY -47,345.54 JPY -0.45 %
Charts | News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
63,795.75 USD -296.38 USD -0.46 %
Charts | News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,515.39 CHF -6.66 CHF -0.44 %
Charts | News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,627.27 EUR -7.26 EUR -0.44 %
Charts | News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,389.89 GBP -6.13 GBP -0.44 %
Charts | News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
303,338.38 JPY -1,337.50 JPY -0.44 %
Charts | News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1,851.26 USD -8.38 USD -0.45 %
Charts | News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
60.37 CHF -0.10 CHF -0.16 %
Charts | News
SOL/EUR (Solana-Euro)
64.83 EUR -0.11 EUR -0.17 %
Charts | News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
55.37 GBP -0.09 GBP -0.16 %
Charts | News
SOL/JPY (Solana-Yen)
12,085.17 JPY -19.43 JPY -0.16 %
Charts | News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
73.76 USD -0.13 USD -0.17 %
Charts | News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
461.77 CHF -0.05 CHF -0.01 %
Charts | News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
495.86 EUR -0.09 EUR -0.02 %
Charts | News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
423.53 GBP -0.05 GBP -0.01 %
Charts | News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
92,433.30 JPY -11.27 JPY -0.01 %
Charts | News
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
564.12 USD -0.13 USD -0.02 %
Charts | News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.89 CHF 0.00 CHF -0.42 %
Charts | News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.95 EUR 0.00 EUR -0.43 %
Charts | News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.82 GBP 0.00 GBP -0.42 %
Charts | News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
177.95 JPY -0.75 JPY -0.42 %
Charts | News

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 09:40 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin 0,19 Prozent auf 63.972,38 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 64.092,13 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,1 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -7,5 Prozent.

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,57 Prozent auf 46,06 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 46,33 US-Dollar.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 1.859,64 US-Dollar am Vortag auf 1.855,73 US-Dollar nach unten (0,21 Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,55 Prozent auf 211,52 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 210,35 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 1,087 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 1,85 Prozent auf 370,10 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 363,38 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1617 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1638 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1777 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,1769 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3294 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3305 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Binancecoin-Kurs um 0,09 Prozent auf 563,73 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 564,25 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0693 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0695 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergab. Solana sinkt 0,10 Prozent auf 73,81 US-Dollar, nach 73,88 US-Dollar am Vortag.

Zudem gibt Avalanche am Samstagvormittag nach. Um 0,88 Prozent auf 6,241 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 6,296 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 0,44 Prozent auf 8,295 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 8,331 US-Dollar.

Zudem gibt Sui am Samstagvormittag nach. Um 1,04 Prozent auf 0,7026 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,7100 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com