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Krypto-Marktbericht

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagmittag um die Kurse der Digitalwährungen

10.05.26 12:43 Uhr
Marktbericht: So steht es um Bitcoin & Co. – Alle aktuellen Kurse | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Sonntagmittag am Kryptomarkt.

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Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 12:25 bei 80.784,42 US-Dollar und damit 0,14 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 80.670,04 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,9 Prozent. Bei einem Kurs von 10,05 EUR beträgt die Performance seit Auflage 9,0 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,54 Prozent auf 58,32 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 58,01 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 12:25 notiert der Ethereum-Kurs 0,09 Prozent schwächer bei 2.325,32 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.327,49 US-Dollar.

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,86 Prozent auf 453,80 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 449,95 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Ripple-Kurs um 0,46 Prozent auf 1,427 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 1,420 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Monero-Kurs um 1,15 Prozent auf 405,57 US-Dollar. Gestern war Monero noch 410,28 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2708 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:25 bei 0,2716 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1625 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:25 auf 0,1623 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Sonntagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3489 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3502 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 0,06 Prozent auf 650,18 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 649,76 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1082 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit kann Solana Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Solana-Kurs um 0,65 Prozent auf 93,75 US-Dollar. Am Vortag standen noch 93,15 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 0,29 Prozent auf 9,978 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 9,949 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,15 Prozent auf 10,49 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 10,37 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Sui bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 6,64 Prozent auf 1,139 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sui-Kurs noch bei 1,068 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com