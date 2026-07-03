Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Sonntagnachmittag am Kryptomarkt.
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Am Nachmittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um 0,48 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:11 62.826,64 US-Dollar wert, nach 63.129,14 US-Dollar am Vortag.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,6 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -10,6 Prozent.
Daneben steigt Litecoin um 0,81 Prozent auf 45,20 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 44,84 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 0,22 Prozent auf 1.774,89 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 1.778,83 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 1,01 Prozent auf 238,43 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 236,05 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Verluste in Höhe von 1,63 Prozent auf 1,138 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,157 US-Dollar wert.
Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Monero um 0,50 Prozent auf 326,70 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 328,33 US-Dollar gemeldet wurde.
Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1921 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:11 bei 0,1898 US-Dollar.
Zudem gibt Stellar am Sonntagnachmittag nach. Um 2,46 Prozent auf 0,2016 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Stellar-Kurs bei 0,2067 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3250 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:11 auf 0,3298 US-Dollar beziffert.
Zeitgleich verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 2,41 Prozent auf 588,75 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 574,89 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0771 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zudem gibt Solana nach. Um 0,24 Prozent reduziert sich der Solana-Kurs um 17:11 auf 81,42 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 81,61 US-Dollar wert war.
Indessen verringert sich der Avalanche-Kurs um 0,49 Prozent auf 6,929 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 6,963 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 0,15 Prozent auf 7,987 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 7,999 US-Dollar wert.
Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,7558 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,7618 US-Dollar.Redaktion finanzen.net
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