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Krypto-Marktbericht

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Vormittag um die Kurse der Digitalwährungen

14.06.26 09:48 Uhr
Kryptokurse aktuell: Ihr Update am Vormittag | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Sonntagvormittag am Kryptomarkt.

Werte in diesem Artikel
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
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SOL/EUR (Solana-Euro)
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SOL/JPY (Solana-Yen)
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,1467 USD -0,0027 USD -0,23%
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 09:41 fällt Bitcoin 0,18 Prozent auf 64.285,35 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 64.401,94 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,7 Prozent aufweist und bei 8,02 EUR notiert.

Währenddessen wird Litecoin bei 43,96 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vortag (44,27 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von 0,25 Prozent auf 1.674,12 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.678,40 US-Dollar wert.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 2,73 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:41 auf 203,03 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 208,74 US-Dollar wert war.

Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,149 US-Dollar am Vortag auf 1,144 US-Dollar nach unten (0,48 Prozent).

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergab. Monero sinkt 0,22 Prozent auf 337,62 US-Dollar, nach 338,36 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1716 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,1712 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1861 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1870 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Sonntagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3160 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3170 US-Dollar.

Daneben steigt Binancecoin um 0,08 Prozent auf 609,81 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 609,32 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0878 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0873 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verringert sich der Solana-Kurs um 1,04 Prozent auf 68,12 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 68,83 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 0,94 Prozent auf 6,649 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 6,712 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 0,89 Prozent auf 7,902 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 7,973 US-Dollar wert.

Daneben wertet Sui um 09:41 ab. Es geht 1,27 Prozent auf 0,7578 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,7676 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com