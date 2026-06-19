DAX24.986 -0,2%Est506.293 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9800 -2,0%Nas26.518 +1,9%Bitcoin55.885 -0,2%Euro1,1475 ±0,0%Öl80,57 +1,7%Gold4.157 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y BMW 519000 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfall: DAX geht unter 25.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street bleibt am Freitag geschlossen -- SpaceX mit Milliardenanleihe -- Rheinmetall, Lufthansa, ASML, Infineon, AIXTRON im Fokus
Top News
Brokerwechsel: So sparen Anleger mehr als 130 Euro im Jahr Brokerwechsel: So sparen Anleger mehr als 130 Euro im Jahr
WM-Aktion bei finanzen.net ZERO: Matchday für die deutsche Nationalelf - was kommt nach dem 7:1? WM-Aktion bei finanzen.net ZERO: Matchday für die deutsche Nationalelf - was kommt nach dem 7:1?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Vormittag um die Kurse der Digitalwährungen

21.06.26 09:48 Uhr
Bitcoin & Co. aktuell: Wie sich Kryptowährungen am Vormittag entwickeln | finanzen.net

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
51.584,7550 CHF -236,8149 CHF -0,46%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
55.884,8043 EUR -97,9133 EUR -0,17%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
48.309,3727 GBP -221,7635 GBP -0,46%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10.341.878,4552 JPY -18.119,5411 JPY -0,17%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
64.113,8121 USD -112,3309 USD -0,17%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.392,6376 CHF -10,9167 CHF -0,78%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.508,7264 EUR -7,5300 EUR -0,50%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.304,2119 GBP -10,2232 GBP -0,78%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
279.200,4921 JPY -1.393,4830 JPY -0,50%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1.730,8855 USD -8,6388 USD -0,50%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
58,8283 CHF -0,2201 CHF -0,37%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
63,7322 EUR -0,0577 EUR -0,09%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
55,0930 GBP -0,2061 GBP -0,37%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
11.794,0893 JPY -10,6816 JPY -0,09%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
73,1167 USD -0,0662 USD -0,09%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0,9233 CHF -0,0040 CHF -0,43%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,0003 EUR -0,0015 EUR -0,15%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0,8647 GBP -0,0037 GBP -0,43%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
185,1140 JPY -0,2698 JPY -0,15%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,1476 USD -0,0017 USD -0,15%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
475,0887 CHF 0,9482 CHF 0,20%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
514,6916 EUR 2,4787 EUR 0,48%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
444,9229 GBP 0,8881 GBP 0,20%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
95.247,3177 JPY 458,7081 JPY 0,48%
Charts|News

Bitcoin gab um 09:41 um 0,15 Prozent auf 64.132,70 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 64.226,14 US-Dollar gelegen hatte.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,7 Prozent aufweist und bei 8,03 EUR notiert.

In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Litecoin-Kurs um 0,65 Prozent auf 44,78 US-Dollar. Am Vortag standen noch 44,49 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt Ethereum am Sonntagvormittag nach. Um 0,43 Prozent auf 1.731,99 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 1.739,52 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von 0,38 Prozent auf 198,96 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 199,71 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 1,147 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,15 Prozent auf 320,65 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 320,17 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1631 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,1616 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Stellar-Kurs um 1,12 Prozent auf 0,2136 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,2160 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3263 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3268 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 0,41 Prozent auf 590,04 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 587,64 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0836 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:41 bei 0,0834 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Solana-Kurs 0,02 Prozent schwächer bei 73,17 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 73,18 US-Dollar.

Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 6,264 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (6,234 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,48 Prozent.

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Chainlink-Kurs um 0,41 Prozent auf 7,944 US-Dollar. Am Vortag standen noch 7,977 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der Sui-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,7106 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com