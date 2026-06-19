Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag.

Bitcoin gab um 09:41 um 0,15 Prozent auf 64.132,70 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 64.226,14 US-Dollar gelegen hatte.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,7 Prozent aufweist und bei 8,03 EUR notiert.

In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Litecoin-Kurs um 0,65 Prozent auf 44,78 US-Dollar. Am Vortag standen noch 44,49 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt Ethereum am Sonntagvormittag nach. Um 0,43 Prozent auf 1.731,99 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 1.739,52 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von 0,38 Prozent auf 198,96 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 199,71 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 1,147 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,15 Prozent auf 320,65 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 320,17 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1631 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,1616 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Stellar-Kurs um 1,12 Prozent auf 0,2136 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,2160 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3263 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3268 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 0,41 Prozent auf 590,04 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 587,64 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0836 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:41 bei 0,0834 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Solana-Kurs 0,02 Prozent schwächer bei 73,17 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 73,18 US-Dollar.

Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 6,264 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (6,234 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,48 Prozent.

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Chainlink-Kurs um 0,41 Prozent auf 7,944 US-Dollar. Am Vortag standen noch 7,977 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der Sui-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,7106 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

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