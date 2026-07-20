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Krypto-Marktbericht

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Vormittag um die Kurse der Digitalwährungen

21.07.26 09:48 Uhr
Kryptomarkt: Bitcoin & Co. Kurse am Dienstagvormittag im Fokus | finanzen.net

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Dienstagvormittag.

Werte in diesem Artikel
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Bitcoin erhöhte sich um 09:41 um 1,25 Prozent auf 66.018,50 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 65.202,02 US-Dollar gelegen hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,1 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -6,2 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Litecoin-Kurs 0,49 Prozent stärker bei 47,53 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 47,30 US-Dollar.

Daneben steigt Ethereum um 1,80 Prozent auf 1.936,02 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1.901,85 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 1,63 Prozent auf 223,72 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 220,14 US-Dollar.

Nach 1,112 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Dienstagvormittag um 1,90 Prozent auf 1,133 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird Monero bei 342,93 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,55 Prozent im Vergleich zum Vortag (337,71 US-Dollar).

Daneben wertet Cardano um 09:41 auf. Es geht 3,09 Prozent auf 0,1751 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,1698 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1882 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:41 auf 0,1912 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3264 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3266 US-Dollar.

Daneben steigt Binancecoin um 0,92 Prozent auf 575,61 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 570,36 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0721 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0731 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Solana um 1,11 Prozent auf 78,54 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 77,68 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergauf. Avalanche steigt 1,46 Prozent auf 6,669 US-Dollar, nach 6,573 US-Dollar am Vortag.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 8,573 US-Dollar am Vortag auf 8,715 US-Dollar nach oben (1,67 Prozent).

Währenddessen wird Sui bei 0,7751 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,56 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,7632 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com