Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Vormittag um die Kurse der Digitalwährungen
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Dienstagvormittag.
Werte in diesem Artikel
Bitcoin erhöhte sich um 09:41 um 1,25 Prozent auf 66.018,50 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 65.202,02 US-Dollar gelegen hatte.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,1 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -6,2 Prozent.
Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Litecoin-Kurs 0,49 Prozent stärker bei 47,53 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 47,30 US-Dollar.
Daneben steigt Ethereum um 1,80 Prozent auf 1.936,02 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1.901,85 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 1,63 Prozent auf 223,72 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 220,14 US-Dollar.
Nach 1,112 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Dienstagvormittag um 1,90 Prozent auf 1,133 US-Dollar gestiegen.
Währenddessen wird Monero bei 342,93 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,55 Prozent im Vergleich zum Vortag (337,71 US-Dollar).
Daneben wertet Cardano um 09:41 auf. Es geht 3,09 Prozent auf 0,1751 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,1698 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1882 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:41 auf 0,1912 US-Dollar beziffert.
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3264 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3266 US-Dollar.
Daneben steigt Binancecoin um 0,92 Prozent auf 575,61 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 570,36 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0721 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0731 US-Dollar beziffert.
Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Solana um 1,11 Prozent auf 78,54 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 77,68 US-Dollar gemeldet wurde.
Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergauf. Avalanche steigt 1,46 Prozent auf 6,669 US-Dollar, nach 6,573 US-Dollar am Vortag.
Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 8,573 US-Dollar am Vortag auf 8,715 US-Dollar nach oben (1,67 Prozent).
Währenddessen wird Sui bei 0,7751 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,56 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,7632 US-Dollar).Redaktion finanzen.net
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