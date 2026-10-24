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Krypto-Marktbericht

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Vormittag um die Kurse der Digitalwährungen

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Vormittag um die Kurse der Digitalwährungen

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagvormittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
66,581.61 CHF -288.66 CHF -0.43 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
72,025.45 EUR -335.01 EUR -0.46 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
80,697.35 USD -358.99 USD -0.44 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,959.41 CHF -6.86 CHF -0.35 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,775.63 GBP -6.42 GBP -0.36 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
372,526.20 JPY -1,247.39 JPY -0.33 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
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84.13 CHF -0.56 CHF -0.66 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
91.00 EUR -0.63 EUR -0.69 %
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76.24 GBP -0.51 GBP -0.67 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
15,994.24 JPY -103.61 JPY -0.64 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
101.96 USD -0.69 USD -0.67 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
607.92 CHF -0.89 CHF -0.15 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
657.62 EUR -1.17 EUR -0.18 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
550.90 GBP -0.87 GBP -0.16 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
115,578.11 JPY -151.93 JPY -0.13 %
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BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
736.80 USD -1.16 USD -0.16 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.06 CHF -0.01 CHF -0.49 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.15 EUR -0.01 EUR -0.53 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.96 GBP 0.00 GBP -0.51 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
201.70 JPY -0.97 JPY -0.48 %
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Bitcoin gab um 09:40 um 0,41 Prozent auf 80.726,35 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 81.056,34 US-Dollar gelegen hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,0 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 16,6 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Litecoin-Kurs 0,66 Prozent schwächer bei 56,70 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 57,08 US-Dollar.

Daneben fällt Ethereum um 0,29 Prozent auf 2.376,47 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2.383,41 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 1,55 Prozent auf 276,72 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 281,08 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,292 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:40 auf 1,286 US-Dollar beziffert.

Währenddessen wird Monero bei 587,53 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,50 Prozent im Vergleich zum Vortag (584,63 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,2090 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1729 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,1715 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,3295 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3295 US-Dollar.

Daneben fällt Binancecoin um 0,16 Prozent auf 736,80 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 737,96 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0785 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:40 auf 0,0781 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Solana um 0,65 Prozent auf 101,99 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 102,65 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 0,67 Prozent auf 8,975 US-Dollar, nach 9,035 US-Dollar am Vortag.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 11,80 US-Dollar am Vortag auf 11,74 US-Dollar nach unten (0,48 Prozent).

Währenddessen wird Sui bei 0,9520 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,51 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,9568 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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