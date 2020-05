Bitcoinkurse & Co. aktuell: So steht es um die Kurse der Digitalwährungen

Der Bitcoin ist Samstag 9.516,60 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 9.428,69 US-Dollar stand.

Der Bitcoin Cash-Kurs erhöhte sich der Bitcoin Cash-Kurs auf 242,05 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 238,21 US-Dollar gelegen hatte.

Der Ethereum-Kurs notiert gegenüber dem Vortag mit grünem Vorzeichen. Zuletzt stand der Ethereum bei 220,56 Dollar.

Der Litecoin-Kurs konnte heute auf 46,29 US-Dollar zugewinnen. Demgegenüber stand ein Kurs bei 44,47 US-Dollar am Vortag.

Der Ripple ist am Samstag 0,2010 US-Dollar wert. So stieg der Ripple-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 0,1976 US-Dollar stand.

Der Cardano-Kurs notiert bei 0,0703 US-Dollar. Am Vortag stand der Cardano noch bei 0,0647 Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung Monero-Kurs notiert heute bei 66,25 US-Dollar im Plus. Am Vortag lag der Kurs bei 65,97 US-Dollar.

Der IOTA-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag stärker. Aktuell ist ein IOTA 0,2047 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 0,2015 US-Dollar.

Der Verge-Kurs ist am Samstag geklettert. Am Mittag stieg der Verge auf 0,0042 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 0,0041 US-Dollar gelegen hatte.

Im Plus präsentiert sich der Stellar-Kurs. Dieser notiert aktuell bei 0,0687 Dollar. Am Vortag hatte der Kurs noch bei 0,0679 Dollar gelegen.

Der NEM-Kurs wird bei 0,0417 US-Dollar stärker gehandelt. Am Vortag stand der Kurs bei 0,0414 Dollar.

Der Dash-Kurs erhöhte sich auf 75,70 US-Dollar, nachdem er sich am Vortag bei 73,75 US-Dollar präsentiert hatte.

Der NEO hat zog. Am Mittag zog der NEO-Kurs auf 10,52 US-Dollar an, nachdem er am Vortag noch bei 10,16 US-Dollar notiert hatte.

Redaktion finanzen.net