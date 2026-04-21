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BitMine besitzt jetzt vier Prozent aller ETH-Coins - Tom Lee mit sagenhafter Prognose für Ethereum

22.04.26 03:32 Uhr
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Tom Lees Ethereum-Treasury-Unternehmen BitMine baut seine ETH-Bestände weiter aus. Der prominente Finanzanalyst stellt einen sagenhaften Kurssprung in Aussicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch