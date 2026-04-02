Bittensor Prognose: Grayscale bullisch - TAO bleibt heiße KI-Wette

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Bittensor zeigt erneut eindrucksvolle relative Stärke im aktuellen Marktumfeld. Während Bitcoin heute nur rund 2,5 Prozent zulegt, steigt TAO um etwa 5 Prozent und setzt damit seine Outperformance fort. Der KI-Sektor bleibt 2026 eines der heißesten Narrative im Kryptomarkt – und genau hier positioniert sich Bittensor als einer der spannendsten Player. Auch institutionelle Stimmen wie Grayscale bleiben klar bullisch.

Die Kombination aus technologischen Durchbrüchen, wachsender Aufmerksamkeit und Kapitalzuflüssen sorgt dafür, dass TAO aktuell zu den stärksten Large Caps gehört.

Grayscale sieht fundamentalen KI-Durchbruch

Die jüngste Analyse von Grayscale hebt besonders einen Meilenstein hervor: Bittensor demonstriert erstmals, dass dezentrale KI-Entwicklung auf einem Niveau stattfinden kann, das mit zentralisierten Tech-Giganten konkurriert. Konkret wurde ein Large Language Model mit rund 72 Milliarden Parametern über ein dezentrales Netzwerk trainiert – ohne zentrale Serverstruktur, sondern durch verteilte Rechenleistung der Community.

Das ist ein Paradigmenwechsel. Bislang waren solche Modelle ausschließlich großen Konzernen mit enormen Rechenzentren vorbehalten. Bittensor zeigt nun, dass ein offenes, permissionless Netzwerk ebenfalls in der Lage ist, solche Systeme zu entwickeln. Genau diese Entwicklung könnte langfristig die Machtverhältnisse im KI-Sektor verändern.

Laut Grayscale war dieser technologische Durchbruch auch ein zentraler Kurstreiber. Der TAO-Preis reagierte direkt auf die Ankündigung und erhielt zusätzlichen Schub, nachdem das Thema mediale Aufmerksamkeit bekam – unter anderem durch Diskussionen im Umfeld hochkarätiger Tech-Persönlichkeiten. Die Kernaussage: Dezentrale KI ist kein Experiment mehr, sondern beginnt, real konkurrenzfähig zu werden.

Bittensor Analyse: Institutionelles Interesse und technisches Setup bullisch

Neben den fundamentalen Entwicklungen zeigt sich auch auf Marktebene wachsendes Interesse. So wurde zuletzt ein S-1 Amendment für einen möglichen Bittensor Trust eingereicht – ein klarer Hinweis darauf, dass institutionelle Investoren beginnen, sich mit TAO intensiver auseinanderzusetzen. Solche Produkte könnten langfristig für zusätzliche Kapitalzuflüsse sorgen, ähnlich wie bei Bitcoin-ETFs.

GRAYSCALE FILES FORM S-1 AMENDMENT FOR BITTENSOR $TAO TRUST $GTAO — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) April 3, 2026

Auch technisch bleibt das Bild konstruktiv. Analysten sehen die Zone um 300 US-Dollar aktuell als wichtige Unterstützung, die bislang erfolgreich verteidigt wird. Sollte dieses Level halten, könnten kurzfristig Ziele im Bereich von 400 bis 500 US-Dollar angesteuert werden. Besonders auffällig: TAO respektiert psychologische Marken sehr sauber – ein Zeichen für strukturiertes Marktverhalten und zunehmende Reife.

Langfristig gehen einige Marktteilnehmer sogar von deutlich höheren Bewertungen aus, mit Kurszielen im Bereich von mehreren Tausend US-Dollar. Entscheidend dafür bleibt jedoch, dass das Netzwerk weiter wächst, neue Subnets entstehen und reale Nachfrage nach dezentraler KI-Infrastruktur generiert wird.

$TAO



One of my current biggest AI holdings, looking at the chart it seems to be respecting psychological numbers extremely well.



We’re currently testing / holding $300 as support as we look to close the second week higher on this short term trend.



If this holds, we have… pic.twitter.com/FD77M199ra — Investor Jordan (@InvestorJordan) April 4, 2026

Bitcoin trifft bald auf KI? Spannende L2-Fantasie bei HYPER

Während Bittensor bereits stark vom KI-Narrativ profitiert, könnte auch Bitcoin künftig stärker in diesen Bereich vordringen – insbesondere über Layer-2-Lösungen. Denn aktuell spielt Bitcoin im KI-Sektor praktisch keine Rolle. Doch genau hier entsteht Fantasie: Mehr Funktionalität, mehr Anwendungsfälle und damit potenziell auch mehr Nachfrage nach BTC.

Ein besonders spannendes Projekt ist Bitcoin Hyper. Der Presale zeigt bereits enorme Stärke mit fast 32,5 Millionen US-Dollar eingesammeltem Kapital – und das trotz Bärenmarkt. Das Konzept kombiniert die Sicherheit von Bitcoin mit der Geschwindigkeit und Entwicklerfreundlichkeit von Solana. Möglich wird das durch die Integration der Solana Virtual Machine (SVM), wodurch neue Anwendungen deutlich einfacher umgesetzt werden können.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Zusätzlich setzt Bitcoin Hyper auf zk-Proofs sowie eine Bridge zwischen Layer 1 und Layer 2, um Bitcoin erstmals wirklich programmierbar und vielseitig nutzbar zu machen. Genau hier könnte langfristig auch die Grundlage für KI-Anwendungen entstehen – etwa durch dezentrale Compute-Netzwerke oder datenbasierte Services auf Bitcoin-Basis.

Für Investoren ergibt sich aktuell noch ein früher Einstieg. Der Preis steigt stufenweise, die nächsten Anpassungen erfolgen bereits in weniger als 20 Stunden. Gleichzeitig bietet das Staking aktuell rund 36 Prozent APY – was bedeutet, dass sich ein Investment rein durch Staking-Erträge theoretisch in weniger als zwei Jahren verdoppeln könnte, selbst ohne Kursgewinne.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

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