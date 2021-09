BIZ/Coeure: Digitales Zentralbankgeld jetzt in Angriff nehmen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chef des Innovation Hub der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Benoit Coeure, hat die Zentralbanken dazu aufgefordert, ihre Planungen für digitales Zentralbankgeld (Central Bank Digital Currency - CBDC) nicht auf die lange Bank zu schieben. "Der Zeitpunkt, an dem die Zentralbanken handeln müssen, ist längst da. Wir sollten die Ärmel hochkrempeln und unsere Arbeit an den Feinheiten der Gestaltung von CBDCs beschleunigen", sagte Coeure laut veröffentlichtem Redetext bei der Eurofi-Konferenz in Ljubljana. Das Ausrollen der CBDCs werde Jahre dauern, während Stablecoins und Kryptoassets bereits auf dem Markt seien.

Coeure sprach in seiner Rede drei Themen an: Die Anforderungen der Verbraucher an digitales Zentralbankgeld, die von den Zentralbanken zu erreichenden Ziele und technologische Fragen.

1. Konsumentenanforderungen

"Die jüngste öffentliche Konsultation der Europäischen Zentralbank (EZB) hat gezeigt, dass die Verbraucher Wert auf Datenschutz, Sicherheit und eine breite Nutzbarkeit legen", sagte Coeure. Um diese Erwartungen der Verbraucher zu erfüllen, müssten die CBDCs so gestaltet werden, dass sie am bequemsten funktionierten. "Die Zahlungsdaten müssen geschützt werden, digitale Funktionen, die bei Bargeld nicht verfügbar sind, wie Programmierbarkeit oder praktikable Mikrozahlungen, können entwickelt werden", so Coeure.

2. Politische Ziele

Zentralbanken sind laut Coeure dazu da, die Währungs- und Finanzstabilität zum Wohle der Allgemeinheit zu gewährleisten. "CBDCs sind ein Instrument, um dieses Ziel durch die Verbesserung der Sicherheit und Neutralität im digitalen Zahlungsverkehr, finanzielle Inklusion und Zugang, Innovation und Offenheit zu erreichen", sagte Coeure. Wichtige Fragen blieben zunächst offen: Wie können CBDC-Systeme interagieren, und sollte von einer Offshore-Nutzung abgeraten werden?

3. Technologie

Die Technologie eröffnet neue Gestaltungsmöglichkeiten, die Systemgestaltung wird laut Coeure jedoch komplex sein. "Sie braucht Zentralbanken, die operationell und aufsichtlich einen praxisorientierten Ansatz verfolgen und öffentlich-private Partnerschaften für die Entwicklung der zentralen Merkmale des CBDC-Instruments", sagte Coeure.

Zentrale Merkmale müssen demnach Benutzerfreundlichkeit, geringe Kosten, Konvertierbarkeit, sofortige Abrechnung, ständige Verfügbarkeit und ein hohes Maß an Sicherheit, Widerstandsfähigkeit, Flexibilität und Sicherheit sein. "Die Zentralbanken werden sich mit komplexen Zielkonflikten auseinandersetzen müssen, zum Beispiel damit, wie sie Größe, Geschwindigkeit und offenen Zugang mit Sicherheit in Einklang bringen wollen oder Offline-Funktionen mit Komplexität und Sicherheit", prognostizierte Coeure.

