BlackRock: Staatsfonds, Rentenfonds & Co. dürften Investments in Bitcoin-ETFs tätigen

Das Interesse an Bitcoin steigt wieder. So erwartet BlackRock-Analyst Robert Mitchnick auch einen Anstieg institutioneller Investitionen in Bitcoin-ETFs. Vor allem Staatsfonds, Rentenfonds aber auch Stiftungen hätten diese Anlage vermehrt ins Visier genommen.