Blockchaingame-Plattform bringt sich und andere in Form

Die Blockchaingames stellten laut den Angaben von DappRader im Januar den gefragtesten Blockchainsektor dar. Dabei haben sie ein gewaltiges Ausmaß in Höhe von 48 % aller Blockchaintransaktionen ausgemacht. Ebenso wird von vielen Branchenkennern für das aktuelle Jahr die Renaissance der Blockchaingames erwartet, da viele traditionelle Spieleentwickler ihre eigenen Titel in diesem Jahr veröffentlichen werden. Ein außergewöhnliches Sport-Kryptogame aus diesem Jahr hat bereits Masse aufgebaut und sich in Form gebracht, um sich im Wettkampf der Blockchaingames zu behaupten. Um welches es sich genau handelt und worum es in diesem geht, soll nun im Folgenden vorgestellt werden.

Analoge und Virtuelle Sport-Erlebniswelt im Fight Out M

etaversum

Eine eigene virtuelle Welt für Sportler soll das neuartige Metaversum von Fight Out bieten. Dort treffen die unterschiedlichen Nutzer auf Sportler aus der ganzen Welt, gegen die sie in besonders unterhaltsamen Spielmodi antreten können, um sich Belohnungen in Kryptowährungen zu verdienen. Dafür stehen im Gegensatz zu anderen Move-to-Earn-Projekten unterschiedlichste Disziplinen zur Verfügung, wie Cardio, Kraft, Ausdauer, Technik und Beweglichkeit. Somit wird den Sportlern eine Plattform für diverse Sportwettkämpfe sowie ein Einkommen zur Finanzierung ihrer Sportlerkarriere geboten.

Innerhalb der virtuellen Sportwelt wird jeder Nutzer durch seinen persönlichen Avatar repräsentiert. Dieser entwickelt sich entsprechend den sportlichen Leistungen aus dem echten Leben. Für die einzelnen Wettkämpfe und Turniere können in Fight Out auch Wetten abgeschlossen werden, von denen die Sportler einen Anteil der Wetteinsätze als Belohnung erhalten sollen. Dabei handelt es sich bisher um ein einzigartiges Konzept, wodurch Fight Out gegenüber Nachahmern einen möglichen Entwicklungsvorsprung erhält.

Dieses Sportmetaversum lässt sich von überall mithilfe der Anwendung nutzen, sodass eine besonders gute Verbreitung sichergestellt werden soll. Ebenso beinhaltet Fight Out auch die modernsten und futuristischsten Hightech-Fitnesscenter, welche mit der nächsten digitalen Revolution des Sports diesen in das nächste Zeitalter überführen wollen. Dabei können reale Fitnessstudios erstmalig an das Metaverum angeschlossen werden, wodurch in völlig neuartiger Funktionsumfang und besondere Erlebnisse für Sportler geboten werden.

Jetzt frühzeitig in digitale Revolution des Sports investieren!

Personalisiertes Heimtraining von Proficoaches und technische Auswertung

Ferner soll von der App auch ein besonders individualisierter Trainingsplan ermöglicht werden. Mithilfe eines Fragebogens werden die persönlichen Ziele und Vorbedingungen ausgewertet, um anschließend die bestmögliche Lösung für die Nutzer zu präsentieren. Auf diese Weise soll jeder einen Zugang zu den professionellsten Trainings- und Essensplänen erhalten.

Erstellt wurde das Konzept von unter anderem weltberühmten Sportlegenden und Proficoaches. Zu ihnen zählen der britische Boxstar Savannah Marshall, welcher in dem am meisten gesehenen Frauenkampf gegen Claressa Shields antrat. Ebenso zu Fight Out zählen die UFC-Kämpferinnen Amanda Ribas und Taila Santos als Top 10 ihrer Gewichtsklassen. Ein weiteres Mitglied ist NBC-Star und Trainingsguru Treymayne Dortch, welcher unter anderem aus American Ninja Warrior bekannt ist.

Jetzt in professionelles Sport-Gamingökosystem investieren!

Vorverkauf von Fight Out baut Masse auf

Seit Beginn des Vorverkaufs zu Beginn des Jahres konnte dieser trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes des Bärenmarktes und der Verunsicherungen der Kryptoinvestoren bezüglich der Insolvenzen und verschärften Maßnahmen der SEC in den USA Finanzmittel in Höhe von 5,619 Mio. US-Dollar einnehmen.

Bereits jetzt befindet sich das Play-to-Earn-Gamingökosystem mit Spezialisierung auf den Sportbereich in der vorletzten Phase. In dieser können die FGHT-Token noch für einen rabattierten Preis in Höhe von 0,03090 US-Dollar erworben werden. Somit kann noch bis zum finalen Notierungspreis von 0,0333 US-Dollar von Buchgewinnen in Höhe von 7,77 % profitiert werden.

Die ersten Anleger erhielten die Token noch für einen Preis von 0,01665002 US-Dollar, wodurch sie bis zum Abschluss des Verkaufs am 31. März eine Rendite in Höhe von 100 % erzielen. Dabei können über den Presale 900 Mio. von den insgesamt 10 Mrd. FGHT-Token erworben werden.

Jetzt ins digitale Zeitalter der Sport-Wettkämpfe investieren!

Attraktive Vorverkaufsrabatte und -Boni für frühe Investoren

Für frühe Anleger bietet Fight Out ein besonders attraktives Bonusprogramm an, bei welchem diverse Boni entsprechend dem Anlagebetrag und der Sperrzeit vergütet werden. Dabei unterteilen sich diese in unterschiedliche Loyalitätsstufen. In diesem Zusammenhang werden für 500 bis 50.000 US-Dollar 10 bis 25 % Gratistoken vergütet. Zwar gibt es im Gegensatz zu anderen Vorverkäufen keinerlei feste Sperrzeit, jedoch können für 3 bis 36 Monate weitere kostenlose Token von 10 bis 42 % erhalten werden. Auf diese Weise lassen sich somit also allein 67 % Extracoins auf den Investitionsbetrag erhalten.

Damit ist jedoch noch nicht Schluss, denn über die Loyalitätslevel erhalten die Investoren auch noch weitere Extras. Dies sind beispielsweise kostenlose App-Mitgliedschaften, Meisterklassen-Videokurse, limitierte NFTs, Zugang zu exklusiven Events und mehr. Ebenso lassen sich auch über den Empfehlungslink von Fight Out weitere Belohnungen in Höhe von 5 % des Investmentbetrags der Angeworbenen verdienen. Ferner haben auch die ersten Kryptoinvestoren mit der Umstellung des Bonusprogramms von maximal 50 auf 67 % Gratistoken zusätzliche 10 % Extratoken vergütet bekommen.

Jetzt frühzeitig von Fight Out Presaledeal profitieren!

Ersten Listungen für Fight Out bereits gesichert

Das ambitionierte Team von Fight Out hat schon jetzt die ersten Notierungen an Kryptobörsen organisiert. Die Erste von ihnen wird am 5. April auf XT.com erfolgen. Insgesamt sind für die nächste Zeit jedoch sieben unterschiedliche zentrale und dezentrale Handelsplätze geplant. Zu ihnen gehören neben XT.com auch LBank, BKEX, Changelly Pro, BitForex, DigiFinex und Uniswap. Durch die Listungen an den Kryptobörsen öffnet sich der Weg für weitere Liquidität, was wiederum zu starken Kursanstiegen führen kann. Schließlich nutzen einige Kryptotrader die Notierungen als Handelssignal aufgrund erhöhter Volatilität.

Jetzt vor den ersten Listungen in Fight Out investieren!

