Blockchaingame Renaissance Teil 2: Renommierte Spieleentwickler entwickeln die Top Kryptogames

Immer mehr traditionelle Spieleentwickler haben den explosiven Erfolg von Axie Infinity erlebt, wobei innerhalb eines Tages mit 14,2 Mio. US-Dollar die Quartalsergebnisse von Gamestudios wie Take-Two erreicht wurden, welches unter anderem GTA publizierte. Allerdings hat der Erfolg auch wieder ebenso schnell nachgelassen, weshalb sich insbesondere die großen Spieleentwickler etwas verhaltener bei der Adaption gezeigt haben. Dennoch leiten einige renommierte Spieleunternehmen nun die Blockchaingame Renaissance ein, welche sich noch in diesem Jahr zeigen soll. In dieser Artikelreihe werden einige der namhaftesten Gamingstudios vorgestellt, welche sich dem Markt der Kryptogames widmen:

Anfänge von SEGA

Die Ursprünge von SEGA gehen auf das Jahr 1940 zurück, in welchem das Unternehmen Standard Games entwickelt wurde. Durch den Unternehmensumzug nach Japan wurde das Gamestudio dann zu Service Games of Japan umbenannt. Dabei handelt es sich um eines der größten und einflussreichsten japanischen Spieleunternehmen.

Bekannt wurde es unter anderem für seine Spielekonsolen, welche seit dem Jahr 1983 vertrieben werden. Zu einigen der populärsten Spiele gehören unter anderem Sonic The Hedgehog, Call of Duty, FIFA, Yakuza, Street of Rage, Virtua Fighter, Shenmue, Phantasy Star und Panzer Dragoon.

SEGA widmet sich den Blockchaingames

Die erste Entwicklung eines Blockchaingames in Zusammenarbeit mit double jump.tokyo kündigte SEGA im April 2021 an. Es basiert auf SEGAs Sangokushi Taisen und wird auf der Gaming-Blockchain von Oasys entwickelt. Dabei handelt es sich um eine Strategiespielreihe in Form von Kartenspielen. Dafür soll eine Tokenisierung der Spielobjekte vorgenommen werden. Zudem soll das Spielerlebnis über das von traditionellen Games hinausgehen und plattformübergreifend sein. Genauere Informationen darüber wurden jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Allerdings ließ das Unternehmen auch einmal verlauten, dass es möglicherweise wieder von seiner Implementierung der Blockchaintechnologie absehen werde, sofern nicht die gewünschte Resonanz bei der Zielgruppe erreicht wird. Dabei befürchtete SEGA unter anderem, dass es die Gamer als eine Geldschneiderei ansehen könnten.

Andererseits hatte das Unternehmen jedoch auch erwähnt, dass NFTs und das Metaversum Teil der Super-Game-Entwicklungsstrategie sind. Zudem hat SEGA eine eigene NFT-Firma registriert und im April des letzten Jahres den 5-Jahres-Plan mit NFTs veröffentlicht.

Bei dem darin vorgestellten Super Game handelt es sich um ein eigenes Metaversum. Innerhalb dessen sollen verschiedene AAA-Games geboten werden, welche sich das Potenzial von Web3 und NFTs zunutze machen. In diesem Kontext soll zudem auch das Cloud-Gaming weiter ausgebaut werden.

Zudem wurde auch von dem NFT-Projekt OASYX angekündigt, dass es das Spiel Virtua Fighter von double jump.tokyo in Zusammenarbeit mit SEGA entwickeln lässt. Dabei handelt es sich um ein 3D-Kampfspiel-Franchise, von welchem die Fans 1.000 limitierte NFTs erwerben können, welche als MAYU bezeichnet werden. Sie beinhalten 11 Charaktere aus der Spielreihe der Virtua Fighter.

Andere Blockchaingames

Es gibt auch einige andere interessante neue Blockchaingames, welche im Folgenden vorgestellt werden:

Fight Out (FGHT) – Sport-Metaversum für nächste digitale Revolution des Sports

Die Mission des Teams aus weltberühmten Elitesportlern und Proficoaches liegt in der Erschaffung eines einzigartigen Sport-Metaversums. Innerhalb dessen können die Nutzer gegen andere Sportler auf der ganzen Welt in Herausforderungen, Duellen und Turnieren antreten, um sich Belohnungen in Kryptowährungen zu verdienen. In diesem Zusammenhang kann über die Gamifizierung des Sports eine besondere Motivation erzeugt werden. Hinzu kommen futuristische Highend-Fitnesscenter, welche erstmalig an das Metaversum angebunden werden und das Risiko von rein digitalen Investments diversifizieren. Dabei soll Fight Out die nächste digitale Revolution des Sports einleiten.

Tamadoge (TAMA) – VR-Haustiere und -Gamingplattform

Tamadoge ist in Anlehnung an Tamagotchis entstanden und ein Spiel, in welchem sich die Nutzer um Pflege, Aufzucht und Training eines virtuellen Haustieres kümmern müssen. Die NFT-Hunde sollen überall mitgenommen werden können, ob im echten Leben über Augmented Reality oder im Metaverse in Virtual Reality. Außerdem zählt zu Tamadoge mittlerweile auch eine eigene Gamingplattform, welche sich zu Beginn auf Arkadespiele konzentriert hat. Bereits jetzt hat das Team die ersten 3 Games veröffentlicht, wobei 2 weitere kurz vor dem Release stehen. In Zukunft sollen aber auch noch weitere Spiele in 3D und VR folgen.

RobotEra (TARO) – VR-Sandbox-Metaversum mit komplexer NFT-Wirtschaft

Einen anderen Ansatz verfolgt das VR-Sandbox-Metaversum RobotEra, in welchem die Nutzer die Welt selbst gestalten können. Dafür werden ihnen über das Projekt kostenfreie Tools für die Erstellung von eigenen NFTs zur Verfügung gestellt, mit welchen selbst Anfänger in kurzer Zeit beeindruckende Kreationen erzeugen können. Sie lassen sich anschließend über NFT-Marktplätze handeln oder anderweitig verwenden. Ebenso können auch auf viele andere Arten in dem Metaversum Einnahmen erwirtschaftet werden, wie durch Rohstoffabbau, Vermietung, Handel, Verkauf, Eintrittstickets und mehr. Zum Aktivitätsspektrum zählen hingegen unter anderem Gaming, Events, Kunstgalerien, Onlinearbeit, Shopping und mehr.

