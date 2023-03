Blockchaingame-Renaissance Teil 3: Renommierte Spieleentwickler entwickeln die Top Kryptogames

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nachdem die Blockchaingames im Januar nach Angaben von DappRader fast die Hälfte aller Blockchaintransaktionen ausgemacht haben und Kryptogames wie Axie Infinity an nur einem Tag die Quartalsergebnisse von renommierten Spieleentwicklern erreicht hatten, haben sich immer mehr traditionelle Gamestudios den Blockchaingames gewidmet. Bereits in diesem Jahr soll eine Vielzahl von hochqualitativen Games veröffentlicht werden, sodass viele Branchenkenner schon von der Renaissance der Blockchaingames sprechen. In der folgenden Artikelreihe werden einige der bedeutendsten traditionellen Spieleentwickler und ihre bisherigen Aktivitäten im Blockchainbereich vorgestellt:

Alles wichtige über den Blockchaingame-Entwickler WeMade

Bei WeMade Entertainment handelt es sich um einen südkoreanischen Spieleentwickler, welcher im Jahr 2000 gegründet wurde. Dieser ist unter anderem mit Titel wie The Legend of Mir 2 und The Legend of Mir 3 bekannt geworden. Die erste Version des Spiels hat in Asien 120 Mio. Nutzer erreicht und 65 Mio. US-Dollar monatliche Gewinne erwirtschaftet. Aber selbst nach neun Jahren erzielt es noch immer allein in China mehr als 20 Mio. US-Dollar monatlich.

WeMade widmet sich mit Wemix dem Blockchainbereich

Das Unternehmen WeMade hat zudem die Tochtergesellschaft WeMade Tree gegründet, welche dann auf Wemix PTE Ltd. umbenannt wurde. Dies fand dabei mit der Absicht statt, um sich somit künftig verstärkt mit dem Bereich der Blockchaingames auseinanderzusetzen. Durch diesen Schritt sollte eine Plattform für Kryptogames entwickelt werden, welche die Wirtschaft der Spiele mit der echten Ökonomie verknüpft. In diesem Zusammenhang ist dann auch im Jahr 2018 die Plattform Wemix entstanden.

Erste Blockchaingames von Wemix und WeMade

Anschließend wurde im August 2021 das Blockchaingame MIR4 vorangetrieben. Diese konnte nach gerade einmal vier Monaten auf mehr als 1,4 Mio. gleichzeitige Nutzer aus 170 Ländern kommen. Ebenso bietet es bereits 23 Games und entwickelt 29 weitere. Die bisher erfolgreichsten Blockchaingames von Wemix sind:

MIR M: Vanguard and Vagabond

YULGANG GLOBAL

Dekaron G

BLACK SQUAD: ROYAL ROAD

Honor of Heirs, Every Farm

Four Gods

Abyss Legend-Crypto MMORPG

CrypTornado.

Unterschiedlichste Token auf Ökosystem Wemix von WeMade

Bei der Kryptowährung WEMIX$ soll es sich um ein Stablecoin-Protokoll handeln, welcher mit 100 % mit On-Chain- und Off-Chain-Assets abgesichert ist. Zu diesen zählen unter anderem USDC und andere Fiatwährungen.

Viele der Blockchaingames verfügen auch über einen eigenen Fantoken, sodass es auf Wemix bereits 26 Coins gibt. Der größte von ihnen ist DRACO (DRA) aus dem Spiel MIR4, mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 12,649 Mio. US-Dollar, gefolgt von den anderen beiden MIR4-Token Hydra (HYD) mit 7,491 Mio. US-Dollar und REFLECT (RFT) mit 3,022 Mio. US-Dollar. Ebenfalls weit oben befinden sich nach dem SLOCO Casino (SLC) die Token DOGMA (DOG) und DRONE (DRN) von MIR M: Vanguard and Vagabond mit 2,218 und 2,123 Mio. US-Dollar Marktkapitalisierung.

Eigene Blockchain Wemix 3.0

Am 20. Oktober 2022 folgte auch die eigene Blockchain WeMade Wemix 3.0. Durch diesen Schritt sollte das Ökosystem noch weiter ausgebaut werden. Es handelt sich um eine mit der EVM (Ethereum Virtual Machine) kompatible öffentliche Blockchain, welche Stake-based Proof of Authority (SPoA) verwendet. Sie soll von 40 hochqualitativen Nodes betrieben werden und auf maximal 4.000 Transaktionen pro Sekunde kommen.

WEMIX setzt sich dabei aus folgenden Kernkomponenten zusammen:

WEMIX Play: Schnelles Ökosystem mit vielen P2E-Spielen unterschiedlichster Genres

Schnelles Ökosystem mit vielen P2E-Spielen unterschiedlichster Genres NILE: Erstellung und Verwaltung von Projekten mittels DAO-gestützter Community-Plattform

Erstellung und Verwaltung von Projekten mittels DAO-gestützter Community-Plattform WEMIX.Fi: Plattform für DeFi-Anwendungen, wie Swap, Staking, Pool, Kredite und Brücken

Plattform für DeFi-Anwendungen, wie Swap, Staking, Pool, Kredite und Brücken WEMIX-Wallet: Dezentrale, native und vollständig von den Nutzern kontrollierte Wallet

Dezentrale, native und vollständig von den Nutzern kontrollierte Wallet Papyrus: Kommunikationstools für die Zusammenführung von Menschen mit gemeinsamen Interessen

Ersten und zweiten Teil der Blockchaingame-Renaissance verpasst? Dann finden Sie mehr unter: Blockchaingame-Renaissance Teil 1 und Blockchaingame-Renaissance Teil 2.

Neusten Blockchaingames

Einige Blockchaingames haben in letzter Zeit vermehrt für Aufmerksamkeit gesorgt:

Fight Out (FGHT)

Die Symbiose des echten Sports mit der virtuellen Welt des Metaversums möchte das innovative Fight Out erzielen. Bei der nächsten digitalen Revolution der Fitness sollen den Nutzern bisher ungekannte Funktionen geboten werden, welche den Sport noch fesselnder und unterhaltsamer mithilfe der Gamifizierung und von Community-Effekten machen. Dabei können die Sportler gegen andere Mitglieder auf der ganzen Welt in Herausforderungen, Duellen und Turnieren antreten. Gleichzeitig wird eine Wettfunktion für diese geboten, wobei die Duellanten und Teilnehmer einen Anteil der Wetteinsätze erhalten. Entwickelt wird es von weltberühmten Elitesportlern und Proficoaches. Zudem bietet es auch futuristische Hightech-Fitnesscenter mit Metaverse-Anbindung.

RobotEra (TARO)

In dem VR-Sandbox-Metaversum RobotEra erhalten die Nutzer Entwicklertools, mit welchen sich selbst von Anfängern schnell und leicht eigene NFTs für das Game erstellen lassen können. Diese werden dann anderweitig in der eigenen NFT-Wirtschaft genutzt oder gehandelt. Innerhalb von RobotEra soll den Nutzern dabei eine sich stetig wandelnde Erlebniswelt geboten werden. In diesem Zusammenhang gibt es in dem Metaversum Spiele, Meetings, Events, Kunstgalerien, Onlineshopping, virtuellen Tourismus, Coworking und vieles mehr. Zu den vielfältigen Einkommensmöglichkeiten zählen unter anderem Entwicklung, Handel, Vermietung, Rohstoffgewinnung und Eintrittsgelder.

Tamadoge (TAMA)

Ursprünglich handelt es sich bei Tamadoge um ein VR-Kryptogame, welches in Anlehnung an das 90er-Kultspiel Tamagotchis entstanden ist. So kümmern sich die Nutzer um Pflege, Zucht und Training ihres NFT-Hundes, von denen es nur eine streng limitierte Auflage gibt. Sie lassen sich im echten Leben über Augmented Reality sowie in unterschiedlichen virtuellen Welten wie Metaversen und Games erleben. Ferner wurde um den Memecoin auch eine eigene GameFi-Plattform entwickelt, auf welcher es bisher 3 Arkadespiele gibt, sowie 2 weitere in Kürze folgen sollen. Sie soll sich zu einer der führenden P2E-Gamingplattformen entwickeln und auch 3D- und VR-Spiele enthalten.

