Blockchaingames laut Studie im Trend: Beste Blockchains und Coins!

Verborgene Wahrheiten im Blockchain-Herbst: Während die Welt den Atem anhält, flüstern die Zahlen der täglich aktiven Wallets und neusten Trends von einer schleichenden GameFi-Revolution. Können diese stillen Zeichen der Zeit den Weg zu einem neuen Krypto-Frühling weisen? Enthüllen Sie mit uns das Geheimnis, das im goldenen Oktoberlaub verborgen liegt.

Was die täglich aktiven Wallets über die Blockchaingames verraten

Die täglichen durchschnittlichen einzigartigen aktiven Wallets (dUAW) blieben laut Dappradar mit nahezu 2,7 Millionen stabil, ein Zeichen dafür, dass sich der Sturm gelegt hat. Trotz eines leichten Rückgangs der Dapp-Transaktionen um 6 % seit dem September-Hoch, schloss der Oktober mit einer beeindruckenden Zahl von 834 Millionen Transaktionen ab.

Der Blockchaingame-Sektor erlebt einen bemerkenswerten Aufstieg und konnte seine Dominanz um ganze zehn Prozentpunkte auf beeindruckende 62 % steigern. Konkret bedeutet dies einen Anstieg auf 1,66 Millionen dUAW – eine Steigerung von 17 % seit September.

Zudem haben die häufig dafür verwendeten NFTs und sonstigen Kategorien ihre UAW-Aktivität um 5 % bzw. 7 % gesteigert, was zu einer Gesamtzahl von 595.000 und 740.000 UAW führte. Bemerkenswert ist, dass unter allen NFT-Kategorien vor allem die Spiele überdurchschnittlich profitiert haben.

Kapitalflüsse der Blockchaingames

Im dritten Quartal 2023 sammelten Blockchaingame-Projekte beeindruckende 600 Millionen US-Dollar, wodurch sich die Jahresgesamtsumme auf 2,3 Milliarden US-Dollar summiert. Dies mag nur 30 % der im letzten Jahr gesammelten Mittel sein, doch sollte man die einzigartigen Marktdynamiken von 2023 berücksichtigen.

Die Investitionen des letzten Jahres werden in diesem und im nächsten Jahr Früchte tragen. Insbesondere dieses Quartal gab einen Vorgeschmack auf die Beta-Versionen einiger mit Spannung erwarteter Web3-Spiele, was die Begeisterung und das Potenzial im Sektor weiter verstärkt.

Quartalsentwicklung von Blockchaingames

Eine bemerkenswerte Entwicklung war das energische Vordringen der Web2-Schwergewichte in die Sphäre von Web3. Dieser Übergang zeigte sich deutlich und fand vor allem in der Gaming-Gemeinschaft Anklang, was insbesondere durch den erfolgreichen Start von Zyngas Sugartown unterstrichen wurde.

Beim genaueren Hinsehen auf die Ebene der Blockchain setzt WAX (WAX) seine Vorherrschaft fort und führt bei Messgrößen wie einzigartig aktiven Wallets und Transaktionszahlen. Dennoch waren es zweifellos Skale (SKL) und zkSync, die in diesem Quartal besonders hervortraten. Diese Blockchain-Plattformen verzeichnen ein wachsendes Interesse, primär unter den Anhängern von Blockchaingames.

Blockchain-Games und NFT-Kollektionen im dritten Quartal 2023

Im dritten Quartal 2023 waren laut Dappradar Alien Worlds (TLM) und Splinterlands (SPS) weiterhin an der Spitze der Blockchaingames, bewertet nach einzigartigen aktiven Wallets. Zudem zeichnet sich ein neuer Trend mit dem Move-to-Earn-Ansatz ab, repräsentiert durch aufstrebende Namen wie Sweat Economy (SWEAT) und SuperWalk (GRND).

In Bezug auf das Transaktionsvolumen bleibt Axie Infinity (AXS) der unangefochtene Spitzenreiter, dessen Beliebtheit durch kontinuierliche Updates noch gesteigert wurde. Gods Unchained (GODS) folgt dicht auf den Fersen, besonders nach der Einführung ihrer Upgrades, die zu einem deutlichen Anstieg des Handelsvolumens führte.

Das Casual-Gaming-Studio Treasure DAO (MAGIC) stach ebenfalls hervor, in einem Bereich, der in letzter Zeit erheblich an Nutzerinteresse gewonnen hat. Ein Blick auf die Spielrankings zeigt einen eindeutigen Trend: Vier der zehn Top-Dapps sind Casual-Gaming-Studios, darunter Namen wie PipeFlare (1FLR) und IndiGG (INDI).

Das dritte Quartal markierte für virtuelle Welten hingegen einen deutlichen Tiefpunkt in Bezug auf Handelsvolumen und Verkaufszahlen. Wobei das Handelsvolumen von 146.000 auf 28.000 Verkäufe und das Handelsvolumen von 311 Mio. US-Dollar auf 13 Mio. US-Dollar gesunken ist. Dennoch bleibt die Begeisterung für das Metaverse und virtuelle Welten bei vielen ungebrochen, insbesondere im Zusammenhang mit Künstlichen Intelligenzen.

Revolutionäres KI-Krypto -Game verbindet mehrere Krypto-Megatrends

Ein besonderes Projekt am Blockchaingame-Markt stellt das neue Meme Kombat dar, welches an das populäre Mortal Kombat angelehnt ist und von Memecoins inspiriert wurde. Durch die Verwendung von Künstlichen Intelligenzen soll das Gaming in das nächste Level gebracht werden. Denn alle Kämpfe sollen sich voneinander unterscheiden, sodass ein ganz besonderes Spielerlebnis ermöglicht wird.

Allerdings verbindet Meme Kombat nicht nur die für astronomische Kursanstiege berühmten Memecoins mit dem Megatrend KI und dem größten Kryptosektor GameFi. Ebenso beinhaltet es GambleFi-Komponenten, bei denen die Nutzer auf die Kämpfe Wetten abschließen können. Somit könnte es ebenfalls von dem Wachstumsmarkt der Glücksspiele profitieren, wobei die Transparenz und Sicherheit der Blockchain geboten werden.

Durch die Integration der beliebtesten Memecoins kann es wahrscheinlich nicht nur deren Fangemeinden begeistern und möglicherweise zu einem Investment bewegen. Überdies stellt Meme Kombat die meisten Konkurrenten der als Community-zentrierten Memecoins mit seinem mehrfachen Nutzen in den Schatten und könnte somit ein überdurchschnittliches Potenzial bereithalten.

Ein weiterer Unterschied im Vergleich zu den meisten anderen Memecoins ist, dass das Team von Meme Kombat nicht anonym ist. Stattdessen ist der Gründer Matt Whiteman, der Chief Operations Officer von North Technologies, einem niederländischen Unternehmen in den Bereichen NFT-Handel und -Analyse. Somit könnte sich seine Krypto-Expertise ebenfalls äußert vorteilhaft auf Meme Kombat auswirken.

Derzeit ist MK einer der am meisten beachteten neuen Blockchaingame-Coins. So hat bereits eine große Anzahl von Analysten sowie Krypto- und Gaming-Websites von dem Projekt geschwärmt. Dies könnte bei dem Memecoin für zusätzlichen Rückenwind sorgen.

Neuartiges Krypto-Casino bietet besonders attraktives Potenzial

Eine etwas andere Form von Blockchaingames bietet der neue lizenzierte und überprüfte Anbieter TG.Casino, welcher sich auf die Bereiche Casino und Sportwetten fokussiert hat. Das Besondere an diesem ist, dass es die bisherigen Einstiegshürden von Kryptowährungen wie mangelnde Nutzer, technische Expertise und den Aufwand eliminieren will.

Möglich werden soll dies mithilfe von der verbreiteten und an Popularität gewinnenden Social-Media-App Telegram. Denn diese positioniert sich nun wie eine Art WeChat des Westens und ermöglicht nun die Implementierung von Anwendungen wie Onlinecasinos. Auf diese Weise kann TG.Casino von der breiten globalen Nutzerbasis von Telegram im Umfang von über 1 Mrd. Anwendern profitieren.

Für die Nutzer entfallen dabei alle üblichen Hindernisse bei der Verwendung von Web3-Apps. So können sie neben ihren Chats auch die Onlineglücksspiele nutzen, und zwar ohne KYC. Stattdessen können sie schnell und einfach beginnen, während ihnen ein umfangreiches Sortiment an Krypto-Glücksspielen geboten wird.

Im Vergleich zu den meisten anderen Vorverkäufen am Kryptomarkt zeichnet sich das TG.Casino dadurch aus, dass es bereits während des Presales seine Anwendung veröffentlicht und das Staking mit 309 % pro Jahr gestartet hat. So stellt der Vorverkauf nicht nur für Investoren eine attraktive Gelegenheit dar, sondern ebenso für Spieler.

Dabei profitieren vor allem die frühen Investoren, da diese nicht nur von attraktiven Preiserhöhungen des Vorverkaufs, sondern ebenso von den Einnahmen des Krypto-Casinos profitieren können. Denn diese werden anteilig zu 60 % an die Tokeninhaber vergütet und zu 40 % über Burnings vernichtet, sodass sich das vor allem langfristigen Halten gefördert wird, was sich wiederum vorteilhaft auf den Kurs auswirken dürfte.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de, P2E-News.com, Ariva.de und News.de.