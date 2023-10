Blockmagazin x WeWork: Die erfolgreiche Eventreihe kommt wieder nach Hamburg

Es ist wieder soweit! Am Dienstag, den 24.10.2023 um 17:30 Uhr heißt es wieder: Blockchain in der Anwendung. Zusammen mit dem Co-Working Space WeWork bringt das Blockmagazin unter der Partnerschaft mit der Kryptobörse Coinbase die Hamburger Szene zusammen. Austragungsort ist der frisch eröffnete WeWork in der Gerhofstraße 1-3 - direkt in Hamburgs Innenstadt.

Was zeichnet das Event aus? Das Konzept ist leicht erklärt - drei Speaker, kurzweilige Vorträge, ein klarer Fokus auf Insights. Danach geht es bei gutem Essen und Getränken um Networking und den direkten Austausch. Die Teilnahme, Food & Drinks sind natürlich komplett kostenlos! Wer also immer schon einmal hinter den Online-Hype blicken wollte - jetzt bietet sich die Gelegenheit dazu. Die Speaker Für die Rückkehr nach Hamburg stehen drei besondere Speaker auf der Bühne: • Ilja Geier, Senior Counsel bei Coinbase: Ilja ist bereits Blockmagazin-Event-Veteran. In München lieferte er einen der spannendsten Kryptobörsen-Vorträge mit Einblicken in die Auseinandersetzung zwischen Coinbase und der SEC. Für Hamburg legt er zusätzlich einen Fokus auf die neue Layer2-Blockchain von Coinbase, die als Base bezeichnet wird. • Christian Heeg, Partner bei developX: Christian hat mit developX für einen besonders süßen Moment in der NFT-Szene gesorgt. DevelopX ist nämlich für die Umsetzung von Ritter Sports NFT-Projekt The Art oft he Square zuständig. Es warten Einblicke in die Entwicklung des Projekts! • Max Orgeldinger, Co-Founder 0xNXT: Mit Max steht der zweite Blockmagazin-Veteran auf der Bühne. Der Co-Founder von 0xNXT ist einer der Initiatoren für das NFT-Projekt von Mercedes-Benz. Wie sich das Projekt von Porsche unterscheidet und welche anderen Ansätze Mercedes gewählt hat, erfahrt ihr nur bei uns. Neu: Gewinnspiel vor Ort Neu ist diesmal auch ein Gewinnspiel vor Ort, bei dem alle Teilnehmer gegeneinander antreten. Wer am schnellsten ist und gut zugehört hat, kann hier ein Ledger Nano S sowie das Coinbase One Membership bis Ende des Jahres. Natürlich gibt es für alle Teilnehmer weiteren Merchandise von Coinbase sowie die Ausgabe 4 des Blockmagazins und das aktuelle Blockmagazin Spezial. Jetzt anmelden: https://lu.ma/ifrtdedj

Bildquellen: WeWork x Blockmagazin