BLUR Kurs Prognose: Blur mit Angriff auf OpenSea - das ist der neue Status quo beim NFT-Handel

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der BLUR Token war zuletzt in aller Munde. Ein erster Airdrop brachte die BLUR Token in Umlauf – der neue NFT-Marktplatz greift den Branchenprimus OpenSea an. Nun möchte man sich langfristig in einem zukunftsträchtigen Marktsegment positionieren, das zweifelsfrei in einem nächsten Bull-Run wieder mehr Interesse wecken dürfte. Denn der Bärenmarkt ließ insbesondere auch das Handelsvolumen von NFTs einbrechen. Doch die Non Fungible Token sind gekommen, um zu bleiben – zu groß scheinen die Potenziale in einer digitalisierten Welt. Zuletzt gab es auch hier bereits eine deutliche Zunahme des Handelsvolumens. In den letzten zwei Wochen crashte der BLUR Token dennoch um rund 25 %. Nun stellt sich die Frage, ob der Angriff auf OpenSea gelingt und ob eine Blur Kurs Prognose möglicherweise ein bullisches Setup mit attraktivem CRV offenbart.

Blockchain trifft auf E-Mobilität: Neuer ESG Coin mit 20x Potenzial

OpenSea bleibt bei „Active Wallets“ Branchenprimus: Blur überzeugt bei Volumen

Demgegenüber stellt der Krypto-Analysedienst Nansen fest, dass OpenSea weiterhin der Marktführer bei den aktiven Tradern bleibt, obgleich Blur sukzessive aufholt. Vor dem Airdrop hatte BLUR durchschnittlich rund 5.000 aktive Wallets pro Tag, während es bei OpenSea mit 35.000 siebenmal so viel waren. Nach dem Airdrop verringerte sich der Abstand von 15.000 bei Blur auf 28.000 bei OpenSea – der Marktführer hat nur noch doppelt so viele täglich aktive Trader.

OpenSea still has more daily active wallets/traders.



However, the number of active wallets on Blur has 3x'd after the $BLUR airdrop



Average active wallets before BLUR airdrop:

• OpenSea ~35K

• Blur ~5K



Average daily active wallets after:

• OpenSea ~28K

• Blur ~15K pic.twitter.com/9jn26CeMzh — Nansen | ETHDenver (@nansen_ai) March 3, 2023

Demgegenüber wird der Blur NFT-Marktplatz zum Marktführer, wenn es um die Dominanz beim Volumen geht. Denn nach dem BLUR Airdrop und noch vor dem Start des zweiten Airdrops stieg das Volumen explosiv an, sodass die Trader auf OpenSea deutlich weniger Volumen umsetzen als bei Blur. Die Website Dune Die Website Dune gibt aktuell den Anteil am Volumen mit fast 80 % an.

Dabei konnte Blur einen rasanten Siegeszug erleben. Denn erst im Oktober 2022 wurde der NFT-Marktplatz und Aggregator Blur ins Leben gerufen. Die Plattform ermöglicht es Nutzern auf komfortable Art und Weise, NFT-Preise auf verschiedenen Marktplätzen zu vergleichen, Portfolios zu verwalten und NFTs zu handeln. Durch geschickte Marketingkampagnen konnte Blur schnell OpenSea als führenden Marktplatz überholen und sich als wichtiger Akteur etablieren. Die Zukunft könnte Blur gehören.

OpenSea nimmt Kampf an: Sollte man trotzdem in BLUR investieren?

OpenSea hat natürlich auf die Majestätsbeleidigung von Blur reagiert und umgehend die Verkaufsgebühren auf dem eigenen NFT-Marktplatz von 2,5 Prozent abgeschafft. Trotzdem scheint diese Entwicklung kaum Auswirkungen zu haben. Der BLUR Token, den man als Bonus für den Handel von NFTs auf Blur beim nächsten Airdrop bekommt, scheint attraktiver als auf OpenSea temporäre ohne Handelsgebühren zu traden. Aus diesem Grund könnte Blur vorerst der führende NFT-Marktplatz bleiben.

Allerdings ist es fraglich, ob es sich lohnt, BLUR auf dem freien Markt zu kaufen. Investoren sollten im Hinterkopf behalten, dass derzeit lediglich 12 Prozent aller BLUR im Umlauf sind und immer mehr Token auf den Markt kommen. Dies könnte möglicherweise eine negative Preisentwicklung für BLUR bedingen, der Verkaufsdruck dürfte zunehmen.

Denn nach Daten von Coingecko befinden sich aktuell knapp 400 Millionen Token im Umlauf, während der maximale Supply bei 3 Milliarden Token liegen wird. Die massive Verwässerung der bestehenden Token-Holder dürfte die Wertentwicklung somit belasten. Die vollständig verwässerte Bewertung beträgt heute rund 2,2 Milliarden $, während die Marktkapitalisierung bei weniger als 300 Millionen $ liegt. Ein Kauf von BLUR drängt sich aufgrund der Tokenomics noch nicht auf – wer jedoch BLUR Token im Zuge des Airdrops erhält, könnte diese Position durchaus laufen lassen.

Alternativ könnten Anleger im März 2023 einen Blick auf attraktiv positionierte Krypto-Presales werfen. In den nächsten vier Wochen haben Investoren noch die Chance, den Move-2-Earn-Coin Fight Out oder den umweltfreundlichen Token CCHG günstig zu kaufen. Mit dem gigantischen Fitnessmarkt oder der zukünftig fortschreitenden Adoption für E-Mobilität könnten beide Coins kaum attraktiver positioniert sein und visieren Megatrends an.

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.