Boeing startet Ausbruchsversuch

Charttechnisch würde man meinen die Boeing befindet sich in einem absteigenden Dreieck und sollte seinen Abwärtstrend fortsetzen. Allerdings könnte mit dem ersten Ausbruchsversuch an der Oberseite der Abwärtstrend, zumindest bis zum Ende des Jahres gestoppt werden. Saisonal gesehen konnten wir historisch in den vergangenen 15 Jahren eine positive Rendite im Zeitraum Ende Oktober bis Anfang Dezember beobachten.

