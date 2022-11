BofA-Strategen: Bitcoin wird von Anlegern vermehrt als "sicheren Hafen" betrachtet - Korrelation mit Gold

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

Für den Bitcoin ging es in diesem Jahr im Einklang mit den Aktienmärkten steil abwärts, doch zuletzt nahm die Korrelation zwischen dem Krypto-Urgestein und dem "sicheren Hafen" Gold wieder zu. Wird der Bitcoin also schon bald wieder zum Zufluchtsort für Anleger in unsicheren Zeiten?