Book of Memes steigt in 3 Tagen 56.268 %, aber Investoren disponieren um

Eine der faszinierendsten Entwicklungen auf dem Markt der viralen Memecoins hat kürzlich das neue Book of Memes hingelegt. Sein Konzept und seine degenerierte Professionalität erinnern an den im vergangenen Jahr berühmten gewordenen Memetoken HarryPotterObamaSonic10Inu. Allerdings hat er ein wesentlich nützlicheres Geschäftsmodell entwickelt, was die Investoren wie ein Supermagnet angezogen hat. Was Book of Memes für ein Potenzial bietet und auf welchen Memecoin-Vorverkauf sich Investoren nun stürzen, erfahren Sie im folgenden Beitrag.

Beeindruckender Start von Book of Meme

Der neue Memecoin wurde am 14. März erstmalig an einer Kryptobörse gelistet. Innerhalb von nur 3 Tagen konnte er bereits 77.520 Tokeninhaber zu einem Halten der Coins bewegen. Ebenso beeindruckend hat sich auch die Marktkapitalisierung entwickelt, welche derzeit bei 1,23 Mrd. USD liegt, wobei sie gestern auch schon bei 1,55 Mrd. USD war.

Bereits jetzt befindet er sich hinter Bonk auf dem 7. Platz der größten Memecoins. Darüber hinaus hat sich Book of Meme rasant im Gesamtranking der Kryptowährungen hochgearbeitet. Denn mit der Marktkapitalisierung befindet er sich zudem auf Platz 102 der größten Coins, was eine beeindruckende Leistung ist.

Laut den Angaben von den bekannten Krypto-Daten-Aggregator DEXTools ist Book of Meme innerhalb von nur 3 Tagen um mehr als 56.268 % gestiegen. Allerdings setzen danach Gewinnmitnahmen ein, welche den diagonalen Widerstand durchbrachen und zu einem Kursverlust von mehr als 48 % führten.

Nun konnte sich der $BOME-Kurs bei dem horizontalen Widerstand von 0,01718 USD und dem 38,2er-Fibonacci-Retracement von 0,01775 USD stabilisieren. Sollt Book of Meme den vertikalen Widerstand im Bereich von 0,01871 USD überwinden, könnte die Rallye noch fortgesetzt werden.

Bisher hat Book of Meme jedoch noch wenig vorzuweisen, was die starken Kursanstiege rechtfertigen könnte. Dennoch gibt es auch andere Memecoins, die sogar noch weniger Nutzen, aber eine höhere Marktkapitalisierung haben.

Zu diesen zählen Dogwifhat, mit einer Bewertung von 2,9 Mrd. USD, Pepe mit 3,3 Mrd. USD und Dogecoin mit 22,0 Mrd. USD, wobei dieser auch schon eine Marktkapitalisierung von 89,08 Mrd. USD erreicht hatte.

Sollte Book of Meme dieselbe Bewertung wie diese Memecoins erzielen, so würde es Kursanstiegen von 134 % bis 7.092 % entsprechen. Im Vergleich zu neuen Memetoken ist $BOME mittlerweile jedoch sehr hoch bewertet und bietet somit nur noch ein geringes Steigerungspotenzial. Am stärksten haben die Vorverkaufsinvestoren profitiert.

Neuer Memecoin hat seinen beliebten Vorverkauf gestartet

Vor vier Tagen wurde hat der neue Memecoin Dogecoin20 seinen Presale gestartet und aufgrund der hohen Nachfrage schon die Marke von 1,5 Mio. USD erreicht. Dies ist ein extrem bullisches Anzeichen und deutet auf eine ähnliche explosive Listung hin. Überdies handelt es sich nicht nur um einen weiteren sinnlosen Memecoin.

Denn der neue Dogecoin20 ist angetreten, um eine verbesserte Version des bekanntesten und am höchsten bewerteten Memecoin zu bieten. Dabei hat er einige Vorteile, welche den Marktführer DOGE herausfordern und in den Schatten stellen.

So ist Dogecoin mit seinem energieintensiven Proof-of-Work-Verfahren besonders schädlich für Klima und Umwelt. Dieser Umstand soll sich nun mithilfe des außerordentlich energieeffizienten Proof-of-Stake-Konsensverfahren von Dogecoin20 ändern. Denn dieses kann einen großen Anteil der verschwendeten Energie einsparen.

Darüber hinaus sind die Tokenomics nicht wie bei DOGE inflationär, sondern streng limitiert, womit Dogecoin20 eher mit Gold und Bitcoin vergleichbar ist, die beide über die Jahre kontinuierlich im Wert gestiegen sind.

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Belohnungen für die Miner eingespart werden und stattdessen an die Tokeninhaber vergütet werden. Auf diese Weise wird vor allem langfristiges Investieren gefördert, das sich gewöhnlich stabilisierend bis treibend auf den Kurs auswirkt und ein weiterer Vorteil gegenüber Dogecoin ist.

Schnelle Anleger können sich noch die günstigen Einstiegspreise sichern. Denn der Vorverkaufspreis wird phasenweise um bis zu 47,14 % angehoben, was wiederum in attraktiven Buchgewinnen resultiert. Hinzu kommt eine großzügige Staking-Rendite in Höhe von noch 479 %. Allerdings nimmt diese mit der Zunahme der Einzahlungen in den Staking-Pool ab.

Zudem stellt der Presale gerade in der aktuellen Korrekturphase eine interessante Investmentoption dar. Denn ein Vorverkauf bietet bis zur erst Listung an einer Kryptobörse einen temporär sicheren Hafen gegenüber Kursverlusten. Sollte er mit seinem optimierten Coin DOGE übertreffen, entspräche dies einem Gewinn von 402.612 %.

Was ist der Memecoin Book of Memes?

Der Memecoin Book of Meme soll ein experimentelles Projekt darstellen, welches die Web3-Kultur neu definiert. Dafür sollen Memes, Speicher, Handel mit Degen-Shitcoins und Glücksspiele vereint werden. Auf diese Weise möchte es dezentrale und soziale Medien fördern.

Das Book of Meme will dabei den sich schnell weiterentwickelnden Markt der Memecoins in nur einem Projekt bündeln. In diesem Zusammenhang soll sichergestellt werden, dass alle auf einer Blockchain für die Ewigkeit gespeichert werden.

Für sein Geschäftsmodell werden neben der Blockchain von Solana auch Arweave und IPFS als Speicherlösungen verwendet. In der Zukunft sollen auch die neuen Inscriptions auf Bitcoin genutzt werden.

Zu dem Angebot von Book of Meme gehört unter anderem eine dezentrale soziale Netzwerk-App. Hinzu kommen Tools für die Erstellung von Memes und eine Meme-Clipart-Kollektion. Überdies sind Meme-Spiele geplant. Auf diese Weise soll die größte Community für Memecoins aufgebaut werden.

Bemerkenswert an Book of Meme ist auch das typische degenerierte Website-Design, welches in Zeiten von fertigen Website-Baukästen und Designs einen markanten Kontrast im Retrodesign darstellt und somit leichter aus der grauen Masse hervorsticht. So kommt die Website vollständig ohne Menüs und Struktur aus. Stattdessen gibt es nur einen Text und ein paar GIFs.

Tokenomics von Book of Meme

Von dem Memecoin Book of Meme gibt es insgesamt 69.000.000.420 $BOME-Token. Über den Vorverkauf konnten von diesen 50 % erworben werden. Weitere 30 % sind für die Liquiditäts-Pools geplant, um auf diese Weise für ein optimales Handelsumfeld und einer Verringerung der Gefahr von Rug-Pulls zu sorgen. Weitere 20 % der Gesamtversorgung sind für den Community-Fonds geplant. Dieser wird jedoch erst nach 3 Monaten freigeschaltet.

Es wird jedoch angemerkt, dass die Token-Metadaten veränderbar sind. Begründet wird dies damit, dass somit das Buch mit neuen Memes und Bildern aktualisiert werden kann. Zudem können somit leichter Fehler im Tokendesign korrigiert werden.

Allerdings eröffnet es auch Sicherheitsrisiken für die Tokeninhaber, da die Metadaten zu ihren Nachteilen verändert werden könnten. Umso wichtiger wird in diesem Zusammenhang eine DAO (dezentrale autonome Organisation).

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.