Britische Inflation im Blick

Der Euro hat sich am Mittwoch stabil präsentiert.

Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0736 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0715 (Montag: 1,0712) Dollar festgesetzt.

Im Handelsverlauf könnte das britische Pfund mit Daten zur Preisentwicklung in Großbritannien in Bewegung geraten. Die Teuerung dürfte im Mai im Vorjahresvergleich auf 2,0 Prozent zurückgegangen sein. Im Monatsvergleich aber dürfte sie leicht gestiegen sein.

Am Donnerstag dann verkündet die Bank of England ihre geldpolitischen Entscheidungen. Solange es seitens der Inflationsentwicklung - und hier vor allem im Bereich der Dienstleistungspreise - und seitens der Lohnseite keine bösen Überraschungen gebe, erwartet Volkswirtin Katrin Löhken von der Fondsgesellschaft DWS erst auf der nächsten Sitzung im August einen ersten, wenn auch vorsichtigen Zinsschritt nach unten.

Aus den USA kommen indes zur Wochenmitte keine Impulse. Denn am heutigen Mittwoch wird wegen des "Juneteenth"-Feiertags an den Aktien- und Anleihenmärkten nicht gehandelt.

/la/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)