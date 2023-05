Britischer Finanzausschuss fordert, Krypto-Handel als Glücksspiel einzustufen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In der dynamischen Welt der Kryptowährungen trifft Innovation auf Tradition und nirgendwo wird das deutlicher als in der jüngsten Diskussion im britischen Finanzausschuss. In einem kühnen Zug hat der Ausschuss vorgeschlagen, den Krypto-Handel nicht als Finanzdienstleistung, sondern als Glücksspiel zu regulieren. Dieser Vorschlag, der das Potenzial hat, die gesamte Kryptobranche zu erschüttern, wirft eine Fülle von Fragen auf und könnte die Art und Weise, wie wir Kryptowährungen betrachten, grundlegend verändern. Erfahren Sie nun die Details dieser Entwicklung und entdecken Sie, was sie für die Zukunft der digitalen Währungen bedeuten könnte.

Britisches Parlament sieht Kryptowährungshandel als Glücksspiel an

Das Treasury Committee des britischen Parlaments hat heute in einem neuen Bericht empfohlen, den Handel mit Kryptowährungen als Glücksspiel zu regulieren. Diese Position steht im starken Kontrast zu den Plänen der Regierung, Kryptowährungsaktivitäten als Finanzdienstleistung zu regulieren.

Die Abgeordneten argumentieren, dass Kryptowährungen, insbesondere solche ohne intrinsischen Wert wie Bitcoin und Ether, erhebliche Risiken für Verbraucher bergen und mehr Ähnlichkeiten mit Glücksspiel als mit Finanzdienstleistungen aufweisen.

Zudem fand die Finanzaufsichtsbehörde (FCA) in einer Umfrage von 2021 heraus, dass 38 % der Krypto-Investoren ihre Anlagen als Glücksspiel betrachteten. Diese Wahrnehmung könnte eine der Inspirationen für den Bericht des Treasury Committee gewesen sein.

Risiken und Volatilität im Kryptomarkt

Die Abgeordneten betonten die hohe Preisvolatilität von Kryptowährungen und die damit verbundenen finanziellen Risiken für Verbraucher. Sie warnten, dass Verbraucher, die auf diese ungesicherten Token setzen, sich bewusst sein sollten, dass sie ihr gesamtes Geld verlieren könnten.

Zudem wurde die Sorge geäußert, dass eine Regulierung des Kryptohandels als Finanzdienstleistung einen „Heiligenschein-Effekt“ erzeugen könnte, der Verbraucher fälschlicherweise glauben lässt, diese Aktivität sei sicher und geschützt.

Kritik an der Regierung und Forderung nach ausgewogener Regulierung

Das Komitee kritisierte auch die jüngsten Versuche der Regierung, einen nicht fungiblen Token (NFT) über die Royal Mint zu produzieren, und forderte eine ausgewogenere Herangehensweise an die Unterstützung von Kryptotechnologien.

Es wird argumentiert, dass es nicht die Aufgabe der Regierung sei, bestimmte technologische Innovationen um ihrer selbst willen zu fördern. Stattdessen sollte die Regierung öffentliche Ressourcen nicht für Projekte ohne klar erkennbaren Nutzen verschwenden. So wurde das Projekt von der Labour Party als „Krypto-Gimmick“ kritisiert und im März aufgegeben, weniger als ein Jahr nach seiner Ankündigung.

Forderung nach effektiver Regulierung

Die Abgeordneten betonten die Notwendigkeit einer effektiven Regulierung, um Verbraucher vor Schäden zu schützen und gleichzeitig Innovationen im Finanzdienstleistungssektor zu fördern. Sie forderten die Regierung auf, den Einzelhandel und die Investitionstätigkeit in ungesicherten Krypto-Assets als Glücksspiel zu regulieren.

Dabei wurde jedoch anerkannt, dass die zugrunde liegenden Technologien der Krypto-Assets möglicherweise Vorteile für den Finanzdienstleistungssektor bringen könnten, insbesondere für grenzüberschreitende Transaktionen und Zahlungen in weniger entwickelten Ländern.

Kritik an der aktuellen Regierungsposition

Die Position des Treasury Committee steht in auffallendem Kontrast zu der derzeitigen Haltung der britischen Regierung. Premierminister Rishi Sunak hatte vorgeschlagen, dass das Vereinigte Königreich während seiner Amtszeit als Kanzler im April 2022 zu einem globalen Hub für Krypto-Asset-Technologie werden sollte. Die Regierung plant, Kryptowährungsaktivitäten als Finanzdienstleistung zu regulieren, um die Bedeutung des Finanzdienstleistungssektors für die britische Wirtschaft zu unterstreichen.

Reaktionen auf den Bericht

Die Reaktion auf die Aussagen des Komitees war schnell und eindeutig. Ian Taylor, Board Advisor von CryptoUK, kritisierte die Position des Komitees und betonte, dass sie im direkten Widerspruch zu den Konsultationsvorschlägen des HMT zur Einbeziehung von Aktivitäten in den bestehenden Finanzregulierungsrahmen stehe.

Er wies darauf hin, dass Glücksspiel von der Kapitalertragsteuer befreit ist und fragte, ob die Regierung wirklich auf Millionen von Pfund an Steuereinnahmen aus dem Handel mit ungesicherten Kryptoassets verzichten möchte. Taylor erkannte jedoch die damit verbundenen Risiken an und schlug vor, diese durch Bildung und einen geeigneten regulatorischen Rahmen anzugehen.

