BTC Kurs Prognose: Was ist der Bitcoin-Maximalismus? Woran glauben BTC-Maximalisten?

Bitcoin Can’t Be Copied! Der Text mit diesem Titel stammt von Parker Lewis, einem sogenannten Influencer, könnte man sagen. Auf Twitter folgen ihm fast 65.000 User und sein Credo lautet dort: Buy Bitcoin, delete Facebook. Der im August auf Unchained veröffentlichte Originaltext befasst sich mit dem Bitcoin-Maximalismus, bei dem es für die Anhänger keine andere Kryptowährung als Bitcoin geben kann.

Nach Bitcoin sind viele weitere Kryptowährungen entstanden, über 10.000 sollen es inzwischen sein. Doch weder mit Hard Forks oder Klonen noch mit der Erstellung eines neuen und besseren Protokolls wird laut Bitcoin-Maximalisten eine neue Form des digitalen Geldes erschaffen. Aus ihrer Sicht ist Bitcoin mit einzigartigen Eigenschaften versehen, die den Ur-Coin wertvoller als Geld machen.

Zu diesen Eigenschaften gehört laut der These des Bitcoin Maximalismus die Tatsache, dass in der ganzen Welt Menschen zu Investoren werden und einen Teil ihres Vermögens in Bitcoin speichern. Überdies vertreten sie die Meinung, dass Bitcoin mit Abstand das dezentralste und zensurresistenteste monetäre Netzwerk der Welt darstellt. Jede andere Kryptowährung ist nur dafür geschaffen worden, mit Bitcoin um diese Eigenschaften zu konkurrieren.

Glaubt eine Person, dass neben Bitcoin keine andere Kryptowährung Anrecht auf Bestand im digitalen Währungsmarkt hat, dann kann sie der Gruppe von Bitcoin-Maximalisten zugerechnet werden. Die dezentrale Währung ist keiner Verwaltungs- oder Regulierungsbehörde unterstellt und verwendet die Blockchain-Technologie, bei der alle Teilnehmer auf ein Hauptbuch oder die verteilte Datenbank zugreifen können.

Für Bitcoin-Maximalisten bietet Bitcoin alles, was eine virtuelle Währung für Anleger bieten muss. Sie sind überzeugt, dass es ein Bitcoin-Monopol geben sollte, denn aus ihrer Sicht hat keine andere Kryptowährung diesen Titel verdient oder kommt auch nur annähernd an die Eigenschaften von Bitcoin heran. Jede Form von Abspaltung durch Forks oder Kopien sowie Bearbeitungen und Verbesserungen des Core-Codes von Bitcoin ist für Bitcoin-Maximalisten eine Frevelei.

Die Stärke und Länge der Bitcoin Blockchain sind die ultimativen Erfolgsfaktoren des zugrunde liegenden Protokolls. Das solide Netzwerk hat Bitcoin zur virtuellen Währung mit dem größten Netzwerk gemacht, das überdies die größte Marktkapitalisierung aufweist. Bitcoin-Maximalisten sind der Überzeugung, dass Bitcoin nicht nur die erste Form des digitalen Geldes war, sondern auch bis heute ist.

Ihre Überzeugungen basieren unter anderem darauf, dass der Preis von BTC als Benchmark für andere Kurse verwendet wird. Der erhebliche Einfluss auf die Preisentwicklungen von Altcoins ist nicht zu leugnen. Ob er aber dafür herhalten kann, dass der Bitcoin die einzig wahre Kryptowährung ist, ist schwer einzuschätzen. Auch ihr Argument, dass Anleger andere Coins lediglich zur Diversifizierung ihres Portfolios auswählen, ist nicht zweifelsfrei zu beweisen.

Die Personen, die zum Kreis der Bitcoin Maximalisten gezählt werden können, lehnen häufig jegliche andere Kryptowährung ab und sagen Bitcoin die maximale Unterstützung zu. Der Schöpfer von Bitcoin, der unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto ein freies und vollständig dezentralisiertes Geld erschaffen hat, gilt als Schöpfer einer nachhaltigeren Welt, die nicht von anderen Coins beeinflusst werden kann.

Sicherlich gehört der Ex-Geschäftsführer von MicroStrategy zu den treuesten Anhängern der erfolgreichsten und ältesten Kryptowährung, dem Bitcoin. Sein Fokus liegt auf Bitcoin, aber er investiert wohl laut eigenen Aussagen auch in andere Krypto-Projekte. Auf seinem Twitter-Kanal bezeichnet er Bitcoin gerne als Cure (Heilung) oder die Zukunft und unterstreicht seine Aussagen mit aufsehenerregenden Grafiken.

Für Saylor ist Bitcoin die Trennung von Geld und Staat, nicht zu stoppen und die Wahrheit sowie Hoffnung für Afrika. Die Liste lässt sich noch ewig weiterführen, Saylor wird nicht müde, Bitcoin als bedeutende und zuweilen auch als einzige, echte virtuelle Währung zu präsentieren. Die Maximalisten sehen Bitcoin als einzige Technologie an, die Menschenrechte, Freiheit und Privateigentum schützen kann.

Kritiker von Saylor und der Vision des BTC-Maximalismus sehen aber eine gestörte Wahrnehmung in der Motivation der Anhänger, denn unter saylor.org findet sich eine kostenpflichtige Academy mit Kursen über Bitcoin. Man könnte ihm vorwerfen, die treue Anhängerschaft von Bitcoin aus eigennützigen Motivationen aufrechtzuerhalten. Auch dass Saylor seinen Posten bei MicroStrategy nach dem Einbruch des BTC-Kurses und einem Verlust von über 1 Milliarde aufgeben musste, gefällt den Anhängern der Gegenseite.

Hat Bitcoin-Maximalismus Folgen für Bitcoin-Preis?

Bitcoin-Maximalisten sind eine kleine, wenn auch einflussreiche Minderheit. Diese Gruppe hat beschlossen, dass nur Bitcoin zukunftsfähig ist und lehnt andere Entwicklungen im Bereich digitaler Währung vollständig ab. Für BTC-Maximalisten ist es nicht möglich, Bitcoin zu kopieren oder gar zu übertreffen. Für sie ist Bitcoin wegen seiner absoluten digitalen Knappheit ein guter Wertespeicher.

Weil Bitcoin-Maximalisten aber nun von ihrer Sache so überzeugt sind, kaufen sie, wenn es ihnen finanziell möglich ist, große Mengen Bitcoin auf, was den Preis nach oben treibt. Sind weniger Coins am Markt verfügbar und bleibt die Nachfrage gleich oder steigt, führt das in der Regel zu steigenden Kursen an den Börsen.

Natürlich steigen BTC-Maximalisten nicht aus den aus ihrer Sicht unterlegenen Geldnetzwerken aus, wahrscheinlich besitzt auch Michael Saylor Kreditkarten und Fiat. Sie sind von ihrer Sache so sehr überzeugt, dass sie vor allem langfristig in Bitcoin investieren und auf seine Knappheit spekulieren.

Das langfristige Investieren, auch als HODLen bezeichnet, führt aber auch dazu, dass dauerhaft dem Markt ein nicht unerheblicher Anteil Bitcoin vorenthalten wird, während sich herkömmliche Anleger um den Rest der verfügbaren Coins bemühen. Diese Bemühungen führen zu einer zusätzlichen Einflussnahme auf die Marktregeln wie Angebot und Nachfrage. Leidtragende sind also die Privatanleger, die zwar auch von steigenden BTC-Kursen profitieren können, jedoch in weit weniger großem Ausmaße als die Bitcoin-Maximalisten.

Eine Weltwirtschaft ohne Bitcoin ist für BTC-Maximalisten nicht vorstellbar und für Kritiker der These abwegig und überdies deflationär. Mit Blick auf den aktuellen Bitcoin-Kurs zeigen sich bei Bitcoin-Maximalisten wahrscheinlich keine positiven Emotionen. Derzeit sind allenfalls die Privatanleger über den niedrigen Preis glücklich, denn er ermöglicht ihnen den Einstieg und das Spekulieren auf steigende Kurse in der Zukunft.

Auf die dürften auch Bitcoin-Maximalisten setzen, schließlich halten sie in der Regel große Mengen Bitcoin, was zu deutlichen Gewinnmitnahmen führt. Die Theorien der BTC-Maximalisten sehen eine Geldwirtschaft außerhalb des Staates vor, jedoch ist gerade jetzt politisches Geschick gefragt, um die Handelsplätze zu beruhigen. Auch glauben sie nicht an Zentralbanken, aber die Geldpolitik und ihre positiven Auswirkungen auf die derzeit hohe Inflation ist nicht von der Hand zu weisen. Aktuell liegen die Zahlen der Inflationsrate nicht nur hierzulande überraschend deutlich unter den Prognosen.

Das Zentralbanksystem wird nicht abzuschaffen sein, wahrscheinlich wird es langfristig zu einer friedlichen Kooperation von E-Euro und Bitcoin kommen. Leitwährung ist der Bitcoin schon jetzt im Bereich der Kryptowährungen und wir glauben, das wird er auch in Zukunft sein. Daher sehen wir die Bitcoin Kursprognose 2030 als ebenso positiv wie robust gegenüber Einflüssen, zu denen auch die Bitcoin-Maximalisten gehören.

Unsere Bitcoin Kursprognose 2030: + 100.000 USD!

Wie bereits erwähnt, bietet der niedrige Kurs von Bitcoin und anderen Kryptowährungen gute Chancen für den Markt der Privatanleger. Sie können mit weniger finanziellen Mitteln einsteigen und auf steigende Kurse spekulieren. Doch es gibt im Kryptomarkt auch einen sehr interessanten Pre-Sales, der ebenfalls mit sehr niedrigen Preisen lockt. Es handelt sich dabei um C+Charge, ein Coin aus dem Bereich des nachhaltigen Investments.

C+Charge ist für Fahrer und Besitzer von E-Autos interessant, die sich ein einheitliches Bezahlsystem an Ladesäulen und Ladepunkten wünschen. Anleger mögen an dem Coin interessiert sein, da er in einer Frühphase des Projekts zu einem besonders niedrigen Preis angeboten wird. Dieser liegt derzeit bei nur 0,013 USDT. Ist diese Phase ausverkauft, steigt der Preis des Utility-Token $CCHG auf 0,0165 USDT, bevor er ab 31. März 2023 an der ersten Exchange öffentlich handelbar sein wird.

Token-Inhaber erhalten Zugang zur Plattform von C+Charge und können an Ladesäulen auf Blockchain-Basis für die Aufladung bezahlen. Aber sie erhalten auch eine Belohnung in Form von Emissionsgutschriften, die an speziellen Börsen handelbar sind. Damit geht C+Charge einen völlig neuen Weg, denn bisher erhielten lediglich die Hersteller und Anbieter von Ladesäulen sowie E-Fahrzeugen diese CO₂-Zertifikate.

C+Charge ist jetzt besonders günstig: investieren Sie jetzt in E-Mobilität der Zukunft.

Fazit: Die Minderheit der Bitcoin-Maximalisten ist nicht zu unterschätzen, schon gar nicht ihr Einfluss. Sie verfügen in der Regel über große Bestände an Bitcoin, was zu direkten Auswirkungen auf den Preis führt. Derzeit schwächelt der BTC-Preis zwar und sie dürften sich über eine zeitnahe Erholung des gesamten Kryptomarktes freuen. Sie setzen meist auf eine langfristige Investmentstrategie, was auch als HODLen bezeichnet wird.

Entwickler neuer Projekte und Krypto-Pre-Sales sind vor allem an kleinen Privatanlegern interessiert, denen sie eine Möglichkeit bieten, in einer frühen Phase in ein neues Projekt zu investieren. Im Falle von C+Charge handelt es sich um ein nachhaltiges Investment, denn das Projekt hat sich dem Klimaschutz verschrieben. Die Technologie beschäftigt sich vor allem mit E-Fahrzeugen und dem Ausbau der dafür notwendigen Laden-Infrastruktur.

