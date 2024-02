BTC mit starker Erholung, während der Markt bullisch tendiert: $GFOX Vorverkauf zu 98 % ausverkauft

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin übernimmt aktuell die Führung, wenn es darum geht, positive Veränderungen auf dem Kryptomarkt herbeizuführen. Dabei stärkt das Projekt seinen Status nicht nur als beste Krypto, sondern wird immer mehr zu einem einflussreichen Asset. Aber das ist nicht die einzige Neuigkeit, die in letzter Zeit passiert. Der $GFOX-Vorverkauf, dessen Stage-7-Token inzwischen zu 99 % ausverkauft sind, sorgt für viel Aufsehen beim Galaxy Fox-Projekt. Werfen wir in diesem Artikel einen genaueren Blick auf den Aufwärtstrend von Bitcoin und den rasanten Erfolg von $GFOX.



Bitcoin führt Erholung an, während der Markt grün wird

Bitcoin schoss kürzlich über die 50.000-Dollar-Marke und bedingte eine dynamische Erholung des Kryptomarkts. Dieser Anstieg erregt die Aufmerksamkeit vieler in der Community, insbesondere derjenigen, die sich fragen: Welche Kryptowährung soll ich heute kaufen? Der anhaltende Aufstieg von Bitcoin war hier also ein Segen für den Markt, und auch viele Altcoins verzeichneten einen Wertanstieg.

Es gibt verschiedene Faktoren, die zur Erholung von Bitcoin geführt haben. Die wichtigsten waren die Einführung von Bitcoin Exchange Traded Funds (ETFs) im letzten Monat sowie das bevorstehende Halving. Insbesondere Letzteres war in der Vergangenheit ein bullischer Katalysator für die Kryptowährung. Es besteht die vorherrschende Überzeugung, dass der Wert von $BTC weiter steigen wird. Dieser Optimismus wird durch die Tatsache gestützt, dass Bitcoin-Wale aktuell damit beschäftigt sind, BTC aggressiv zu akkumulieren. Nach Angaben von Glassnode ist die Zahl der Wallets mit mehr als 1.000 BTC in weniger als 20 Tagen von 1.994 auf 2.064 gestiegen.

Der Anstieg von Bitcoin ist ein Signal dafür, dass das Vertrauen in die Kryptowelt zurückkehrt. Für jeden, der sich mit den Höhen und Tiefen der Kryptowährungen auseinandersetzt, ist dieser Moment der Erholung ermutigend. Unabhängig davon, ob ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Szene – die jüngste Performance von Bitcoin ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass jetzt ein guter Zeitpunkt sein könnte, das Portfolio zu diversifizieren und in Coins mit positivem Ausblick zu investieren.

Galaxy Fox Presale zu 99 % ausverkauft

Der Vorverkauf von Galaxy Fox ist ein einzigartiger Erfolg und beweist, dass es sich um eine gute Kryptowährung handelt, die man kaufen kann. Die Veranstaltung befindet sich in Phase 7, wobei $GFOX-Token jeweils 0,00198 $ kosten. Bisher hat das Projekt mehr als 3,3 Millionen US-Dollar eingesammelt, über 2,6 Milliarden US-Dollar an GFOX verkauft und 99 % der für die aktuelle Phase zugeteilten Token ausverkauft. Diese zeigen, wie stark die Nachfrage nach dem Token ist. Sie zeigen auch Interesse an den Angeboten von Galaxy Fox – deflationäre Funktionen, ein Play-to-Earn (P2E)-Web3-Spiel, Staking Prämien und sammelbare NFTs.

Galaxy Fox hat mit seinem Ansatz, Krypto mit einem Endlos-Runner-Spiel im Web3-Bereich zu verbinden, die Aufmerksamkeit der Community auf sich gezogen. Spieler verdienen $GFOX basierend auf der Spielleistung und können die coolsten NFT-Assets sammeln, handeln und nutzen, um ihre Chancen auf Gewinnprämien zu erhöhen.

Während sich Galaxy Fox auf Phase 8 vorbereitet und der Preis von $GFOX voraussichtlich auf 0,002178 $ steigen wird, scheint jetzt schon klar, warum Investoren und Analysten in Aufregung sind. Dies ist nicht nur ein weiteres Krypto-Projekt; Es ist eine Chance, von Anfang an bei etwas Innovativem dabei zu sein. Egal, ob ein Veteran im Investieren oder neu in der Krypto-Szene sind – auf der Suche nach dem besten kommenden ICO, ist Galaxy Fox eine spannende Wahl.

Fazit

Die Krypto-Szene wird von Monat zu Monat immer spannender: Bitcoin verzeichnet einen beeindruckenden Aufschwung und neue Projekte wie Galaxy Fox gewinnen an Dynamik. Diese beiden haben sich als spannende Kryptowährungen erwiesen und mit ihrem Erfolg den Markt erleuchtet. Insbesondere Galaxy Fox wirkt hier vielversprechend, nicht nur aufgrund seines Vorstoßes in den GameFi-Bereich. Vielmehr ist das Projekt spannend aufgrund seines frühen Erfolgs, da die Stage-7-Token fast ausverkauft waren.

