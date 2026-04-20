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BTC-Spitze

Institutionelle Bitcoin-Reserven wachsen rasant: Strategy verschafft sich klaren Vorsprung

21.04.26 03:19 Uhr
Institutionelle Bitcoin-Reserven boomen: Wie Strategy den Krypto-Markt dominiert | finanzen.net

Institutionelle Investoren entdecken Bitcoin zunehmend als strategisches Reserve-Asset - dabei rückt Strategy wieder an die Spitze der größten BTC-Halter.

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• Strategy wieder an der BTC-Spitze
• Neue Finanzprodukte treiben Nachfrage
• Institutionelle Investoren entdecken Bitcoin neu

Der institutionelle Bitcoin-Markt befindet sich in einer neuen Phase dynamischen Wachstums. Immer mehr Unternehmen und Finanzakteure setzen auf Bitcoin-Reserven. Dabei sorgt besonders ein Akteur aktuell für Aufsehen: Strategy, das Unternehmen von Michael Saylor, baut seinen Vorsprung mit hoher Geschwindigkeit aus und stellt selbst Branchengrößen in den Schatten.

Strategy greift nach der Spitze im Bitcoin-Ranking

Laut einem am 20. April veröffentlichten SEC-Filing hat Strategy erneut massiv in Bitcoin investiert. Der Konzern kaufte 34.164 BTC zu durchschnittlich 74.395 US-Dollar. Damit steigt der Bestand auf 815.061 Bitcoin, wodurch Strategy erneut zum größten einzelnen Bitcoin-Halter weltweit aufsteigt. Damit überholt der Konzern den iShares Bitcoin Trust von BlackRock mit rund 802.000 Bitcoin.

Der entscheidende Hebel hinter diesem rasanten Wachstum liegt laut BTC-ECHO in innovativen Finanzierungsinstrumenten. Strategy nutzt Wandelanleihen sowie bevorzugte Aktien - auch STRC ("Stretch") oder "Strike" genannt. Diese Produkte ermöglichen es, Kapital effizient einzusammeln und direkt in Bitcoin zu investieren.

Neue Finanzprodukte verändern den Markt

Die Struktur dieser Instrumente ist besonders für institutionelle Investoren attraktiv. Wie BTC-ECHO berichtet, erklärt Alexandre von Capital B auf einer Panel-Diskussion im Rahmen der Paris Blockchain Week 2026, dass diese Instrumente wie monetäre Fonds mit zweistelligen Renditechancen funktionieren - abgesichert durch eine massive Bitcoin-Überbesicherung. Selbst bei einem drastischen Kursrückgang von bis zu 80 Prozent könnte Strategy laut den Diskussionsteilnehmern seine Dividendenverpflichtungen noch über Jahre hinweg bedienen.

Adam Back, CEO von Blockstream, erklärte laut BTC-ECHO die unterschiedlichen Risikoprofile: Während klassische ETFs ein direktes "Delta-One"-Exposure zum Bitcoin-Preis bieten (also die Wertentwicklung von Bitcoin 1:1 abbilden), richten sich sogenannte Digital-Credit-Produkte an Anleger, die stabile Renditen suchen, ohne die volle Volatilität von Bitcoin tragen zu müssen.

Bitcoin als Fundament neuer Kapitalmärkte

Der Markt für diese innovativen Finanzprodukte steckt laut den Experten noch in den Kinderschuhen - doch das Potenzial sei enorm. Strategy fungiert dabei als Vorreiter und beeinflusst durch kontinuierliche Bitcoin-Käufe aktiv die Angebots- und Nachfragedynamik des Marktes.

Bitcoin habe sich als bestes Wertaufbewahrungsmittel der Welt etabliert, betonte Alexandre abschließend laut BTC-ECHO im Rahmen der Diskussion. Diese Einschätzung bildet die Grundlage für die wachsende Bedeutung institutioneller Bitcoin-Reserven und könnte langfristig die Struktur globaler Kapitalmärkte verändern.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com, Strategy

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