Bullenjahr 2023? Diese 3 Coins könnten 2023 die höchsten Renditen bringen

Inzwischen sind es bald anderthalb Jahre, in denen die Bären den Kryptomarkt dominieren. Nach der bemerkenswerten Rallye in den Jahren zuvor ging es während des gesamten letzten Jahres und auch schon zum Ende 2021 steil bergab. Nicht nur der Bitcoin hat massiv an Wert eingebüßt. Der Druck hat sich auf sämtliche digitalen Währungen verteilt. Derzeit notieren die größten Coins nach Marktkapitalisierung immer noch zwischen 60 und 95 % unter ihren Allzeithochs. Doch das neue Jahr scheint Entspannung in den Markt zu bringen und könnte ein Jahr voller Möglichkeiten werden. Auch wenn die meisten Kurse massiv eingebrochen sind, ist der Hype nicht spurlos vorbeigezogen: Eine Menge führende Unternehmen wurden dadurch auf die Möglichkeiten, die Blockchain, NFTs und Kryptowährungen mit sich bringen, aufmerksam. Das führt über kurz oder lang zu einer Massenadaption der digitalen Währungen, weshalb es nur eine Frage der Zeit ist, bis der Markt wieder deutlich ansteigt. Für Investoren bedeutet das, dass es äußerst lukrativ sein kann, sich aufstrebende Projekte am Kryptomarkt genauer anzusehen. Wer an Coins kommt, bevor diese sich durchsetzen, kann dabei extrem hohe Renditen einfahren. Diese nachfolgenden Coins sind aktuell im Presale erhältlich und könnten bereits in diesem Jahr um ein Vielfaches ansteigen, wenn die Projekte dahinter umgesetzt werden.

C+Charge (CCHG)

C+Charge positioniert sich auf einem extrem Wachstumsmarkt. In den nächsten Jahren wollen alle namhaften Autohersteller von Verbrennern auf Elektromotoren umsteigen. Manche freiwillig früher als nötig, aber auch für den Rest wird es über kurz oder lang zur Pflicht. Das Problem, das damit einhergeht, liegt auf der Hand: Die Lade-Infrastruktur ist noch lange nicht ausgebaut und die Ladesäulen, die es bereits gibt, werden alle mit unterschiedlichen Zahlungssystemen unterschiedlicher Anbieter betrieben. Außerdem landen die Emissionsgutschriften, die man für das Fahren mit Strom erhält, bei den Autoherstellern und den Betreibern der Ladesäulen. C+Charge macht hiermit Schluss und möchte sowohl den Ausbau der Lade-Infrastruktur vorantreiben, als auch die Zahlung an den Säulen vereinfachen. Außerdem sollen die Fahrer in Zukunft selbst die Emissionsgutschriften erhalten und ihren eigenen CO2-Fußabdruck reduzieren. Die Gutschriften können natürlich auch gehandelt und so zu barem Geld gemacht werden. Das macht den CCHG zu einem Token, der schon bald enorm im Preis ansteigen könnte. Derzeit ist der Coin noch im Presale erhältlich und kann auf der C+Charge Website für 0,013 USDT gekauft werden. In weiteren Stufen des Vorverkaufs wird der Preis immer weiter angehoben, wodurch Investoren der ersten Phase bereits einen Buchgewinn verzeichnen können. In weiterer Folge hat der CCHG das Potenzial, noch um ein Vielfaches anzusteigen.

Calvaria – Duels of Eternity (RIA)

Calvaria – Duels of Eternity ist ein NFT-Sammelkartenspiel. In einer Fantasy-World entscheidet man sich, welcher Armee man sich anschließen möchte und tritt mit seinen 3D-Charakteren gegeneinander im Duell an. Dabei können Spieler im Play 2 Earn Modus den $RIA-Token verdienen, oder in der kostenlosen Version ohne diese Funktion in die Unterwelt eintauchen. Am eigenen NFT-Marktplatz können die Sammelkarten gehandelt werden und regelmäßige Turniere bringen eine weitere Möglichkeit, Coins zu verdienen. Da sich der Play 2 Earn Sektor immer größerer Beliebtheit erfreut und auch namhafte Hersteller immer mehr auf dieses Konzept umschwenken, handelt es sich auch hier um einen Markt, dem ein enormes Wachstum bevorsteht. Diese Gelegenheit haben auch zahlreiche Investoren bereits erkannt. Der RIA-Token wurde inzwischen weit mehr als 139 Millionen Mal verkauft, wodurch knapp 3 Millionen Dollar umgesetzt wurden. Derzeit sind nur noch 12 % der Coins für den Presale verfügbar, weshalb Investoren, die diese Gelegenheit noch nutzen wollen, sich beeilen sollten.

Fight Out (FGHT)

Fight Out verbindet die Fitnessbranche mit dem Move 2 Earn Konzept. Dabei geht es um viel mehr als bei bisherigen Projekten in diesem Bereich. Hier werden nicht etwa nur Schritte gezählt, Fight Out begleitet die Nutzer ins Fitnessstudio. Zu Beginn mintet man sich einen NFT, der den eigenen Avatar im Metaverse darstellt. Dieser entwickelt seine Fähigkeiten durch die Workouts, die man im echten Leben absolviert. Man kann seinen Charakter im Metaverse also mit echtem Fleiß in der realen Wert aufwerten. Hier ist der nächste Hype schon vorprogrammiert. Das erkennt man auch daran, dass der $FGHT bereits in den ersten Tagen mehr als 2 Millionen Dollar umgesetzt und inzwischen knapp 3 Millionen Dollar für die Umsetzung des Projekts eingebracht hat. Derzeit ist ein FGHT noch in der ersten Stufe des Presales für 0,0166 USDT erhältlich. In weiteren Phasen des Vorverkaufs wird der Preis immer weiter angehoben, bis er im April für 0,0333 USDT an den Kryptobörsen gelistet wird. Investoren der ersten Stufe haben hier also die Möglichkeit, bereits 100 % Buchgewinn vor dem Launch zu verzeichnen. In weiterer Folge kann der Coin nach dem Listing an den Kryptobörsen und mit dem Fortschritt des Projekts noch deutlich höher ansteigen und zu einer Vervielfachung des eingesetzten Kapitals führen. Abhängig von der Summe, die investiert wird und von der Dauer, wie lang die $FGHT-Token nach dem Erhalt gesperrt werden, erhalten Investoren derzeit noch einen Bonus von bis zu 50 % auf ihre Einzahlung.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.