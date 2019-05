Bundesbank stellt neue 100- und 200-Euro-Banknoten vor

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)-- Die Deutsche Bundesbank hat die neuen 100- und 200-Euro-Banknoten vorgestellt. Nach Mitteilung der Bundesbank werden die Noten am Dienstag nächster Woche in Umlauf gebracht. Ihre technischen Merkmale entsprechen denen der anderen Banknoten der so genannten Europa-Serie, die 2013 mit der Fünf-Euro-Note begonnen hatte. "Als zusätzliches Sicherheitsmerkmal ist bei diesen Noten das Euro-Zeichen auf der Smaragdzahl erkennbar", sagte der im Vorstand der Bundesbank für Bargeld zuständige Johannes Beermann. Weiteres zusätzliches Sicherheitsmerkmal ist das so genannte Satellitenhologramm.

Zudem ist ihr Rand so strukturiert, das auch Menschen mit Sehbehinderung die Scheine identifizieren können. Die Grundfarben der neuen Noten entsprechen denen der alten, allerdings sind sie etwas kräftiger als bei jenen. Die Banknoten sind genauso hoch wie die 50-Euro-Noten, wodurch sie besser im Portemonnaie untergebracht werden können. Darüber hinaus verfügen die Scheine über ein Fluoreszenzmerkmal, das unter UV-Licht erkennbar ist.

Derzeit sind im Euroraum 2.824 Millionen 100-Euro-Scheine im Umlauf und 262 Millionen 200-Millionen-Scheine. Der gesamte Banknotenumlauf beträgt 22,1 Milliarden Stück im Wert von 1.216 Milliarden Euro. Die alten Scheine bleiben parallel Umlauf.

