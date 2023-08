Bye-bye, Altcoins! Hier kommen die Nachfolger, inklusive optimaler 🔥 Rendite-Chancen!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur VerfĂŒgung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhĂ€lt CryptoPR unter UmstĂ€nden eine Provision – ohne dass fĂŒr Sie Kosten entstehen. FĂŒr Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Als Altcoins gelten die KryptowĂ€hrungen, die nach Bitcoin entwickelt und veröffentlicht wurden. Als eine Art Alternative zu fĂŒhrenden KryptowĂ€hrung haben sie jahrelang den Markt dominiert. Jetzt finden sich aber nur noch 3 der ehemaligen Altcoins unter den Top 10 nach Marktkapitalisierung.

Bitcoin und Ethereum sind unverĂ€ndert geblieben und konnten ihre Positionen 1 und 2 klar verteidigen. FĂŒr Ripple lief es in den letzten 2,5 Jahren nicht besonders gut. Bedingt durch den Streit mit der SEC musste gerade dieser Altcoin deutliche Wertverluste hinnehmen. Er liegt heute nach Marktkapitalisierung nur noch auf Platz 7 im Ranking.

04. Januar 2018 lag die Market Cap von Ripple bei 127,87 Milliarden US-Dollar

Am 08. August 2023 hat Ripple nur noch eine Market Cap von 33,82 Milliarden US-Dollar

Seit SEC-Urteil am 13. Juli 2023 geht es fĂŒr XRP-Kurs wieder runter, die Erholung war nicht nachhaltig

Analysten sind sich uneinig, ob Ripple die Zukunft als Bezahlsystem ist

Ripple-Nachfolger XRP20 bietet Anlegern Stake-2-Earn

Altcoins derzeit in Ruhephase: kommt wirklich bald ein Bullenrun?

Die Zeiten von hohen Kursspitzen sind vorbei, auch die allgemeine KursvolatilitĂ€t, gemessen mit dem VolatilitĂ€tsindex, sinkt fĂŒr die fĂŒhrenden Coins.

Der Bitcoin Volatility Index BVI von 99bitcoin greift auf Daten bis ins Jahr 2010 zurĂŒck und zeigt den sinkenden Wert des Index.

Geringer Schwankungen freuen bestehende Anleger natĂŒrlich, reduziert das auch möglicherweise das Risiko fĂŒr Verluste an den Börsen. Aber die geringere VolatilitĂ€t könnte auch darauf hinweisen, dass die HandelsaktivitĂ€ten mit Bitcoin nachlassen.

Da Bitcoin als Benchmark fĂŒr andere Kurse gilt, ist davon auszugehen, dass auch deren VolatilitĂ€t deutlich nachgelassen hat. Das belegen die Charts mit den historischen Daten ebenfalls, wie die Grafik zeigt. Das gilt zumindest fĂŒr den direkten Vergleich von Bitcoin mit Ripple.

Schon viele Altcoins haben sich nach der MarkteinfĂŒhrung von Bitcoin vergeblich auf den Weg ganz nach oben gemacht. Kritiker werfen ihnen hĂ€ufig vor, dass sie keinen Nutzen als WĂ€hrung haben, sondern spezifische Probleme lösen wollen. Das schrĂ€nkt ihre allgemeine Verwendung am Ende erheblich ein, weshalb das Handelsvolumen meist auch deutlich geringer ist.

Warum Ripple es schwer haben dĂŒrfte

Genau wie oft von Kritikern bemĂ€ngelt, hat auch Ripple zwar eine ganz spezielle Lösung im Angebot, deren Einsatz jedoch von sehr vielen externen Faktoren abhĂ€ngt. Ripple will grenzĂŒberschreitende Zahlungen vereinfachen und dafĂŒr als alternatives Banken-Bezahlsystem verstanden werden. Das dĂŒrfte schwer werden, vor allem durch die mehr als 2,5 Jahre dauernde „Pause“ der Entwicklungen, die durch die SEC-Klage bedingt waren.

Nicht nur, dass die Streitigkeiten zu hohem Imageschaden gefĂŒhrt haben, in der Zwischenzeit ist auch viel passiert. Konkret geht es um eigene BemĂŒhungen der Finanzinstitute und einer Erneuerung des SWIFT-Systems. Das sind die externen EinflĂŒsse, die es Ripple in der Zukunft schwer machen dĂŒrften:

SWIFT Go wurde 2021 fĂŒr kleine und mittelstĂ€ndische Unternehmen eingefĂŒhrt und soll grenzĂŒberschreitende Zahlungen gĂŒnstiger und problemloser abwickeln als bisher. Die Lösung richtet sich aber ausschließlich auf Anwender, die KleinstbetrĂ€ge ins Ausland transferieren möchten und ist nur fĂŒr den B2B-Sektor einsetzbar.

SWIFT gpi (gpi steht fĂŒr global payments innovation) ist ein Tracker, der die mangelnde Transparenz bei den grenzĂŒberschreitenden Transaktionen beseitigen soll. Mitglieder von SWIFT sind seit 2022 verpflichtet, die GebĂŒhren transparent zu machen und Auskunft zu geben, bei welcher Bank das Geld gerade liegt.

Über SWIFT werden 79 % aller internationalen Transaktionen abgewickelt. Über 1912 Banken sind laut Bayern LB bereits angeschlossen und weitere 838 Banken in der Umsetzung. (Stand 2023)

Schon 2020 hatten die G-20 LĂ€nder die Verbesserung der grenzĂŒberschreitenden Zahlungen auf ihre Roadmap gesetzt. Ziel sind schnellere, kostengĂŒnstigere, transparente und integrative Zahlungen, die Kunden weltweit Vorteile bringen sollen. Interessanterweise stehen dabei zwei Lösungen im Raum: Basierend auf dem SWIFT Netzwerk könnten auch Entwicklungen von KryptowĂ€hrungen, Stablecoins und CBDCs genutzt werden, neue Lösungen zur Optimierung der Auslandszahlungen zu erreichen. Bei den Non-Bank Lösungen könnten Card Networks basierend auf Lösungen der großen Anbieter wie Mastercard zum Einsatz kommen.

auf ihre Roadmap gesetzt. Ziel sind schnellere, kostengĂŒnstigere, transparente und integrative Zahlungen, die Kunden weltweit Vorteile bringen sollen. Interessanterweise stehen dabei zwei Lösungen im Raum:

Die nachfolgende Grafik erwÀhnt explizit Ripple als Lösung unter Punkt 1!

Die Zukunft von Altcoins: welche Rolle spielt der Ripple-Nachfolger XRP20?

Damit Altcoins erfolgreich sein können, mĂŒssen sie klar definierte AnwendungsfĂ€lle entwickeln. Hier hat Ripple alles richtig gemacht. Jedoch hat die Technologie die Entwicklung von Ripple ĂŒberholt und das Projekt steht jetzt als eine fast unbekannte Lösung bereit, die wenig Einfluss auf die Branche nehmen wird. Um seinen Wert langfristig sichern zu können, mĂŒssen schnell nachhaltige Neuentwicklungen von Ripple folgen.

Leider sieht es danach auch mit Blick auf die sozialen Medien und den Unternehmensblog nicht aus. Hier lassen wichtige Veröffentlichungen auf sich warten, was Anleger zunehmend verunsichert.

Weitere Aspekte zur Zukunft von Ripple sind:

Die technologischen Entwicklungen sind vorangeschritten. Ripple hĂ€ngt in Sachen Innovation hinterher. Neue Funktionen und herausragende Updates lassen auf sich warten. Anleger sind zunehmend enttĂ€uscht. Statt neuer Lösungen setzt Ripple auf bewĂ€hrte AnsĂ€tze, die teilweise schon wieder veraltet sind. XRP-Kurs sinkt nach SEC-Urteil wieder deutlich. Die Erholung fĂŒr den Ripple Coin offenbar nur kurzfristig. XRP-Kurs verlor in den letzten 7 Tagen knapp 9 % an Wert, konnte letzten Monat aber um ĂŒber 35 % zulegen.

XRP20 – Ein Coin mit Zukunft

Als Ripple-Nachfolger haben sich die Entwickler von XRP20 vor der Veröffentlichung sehr viele Gedanken darum gemacht, welche Fehler sie auf keinen Fall wiederholen wollten. Die Ausrichtung auf den Banken- und Finanzsektor konnte man aufgrund des Ursprungsgedankens des Bitcoin-Entwicklers schnell ausschließen. Schließlich wollte man keine Lösung auf Blockchain-Basis anbieten, bei denen ausschließlich institutionelle Anleger beim ICO berĂŒcksichtigt wĂŒrden.

Genau das war schon der erste Fehler, den die Entwickler von Ripple aus Sicht der XRP20-Entwickler begangen haben. Daher haben sie den neuen Coin XRP20 gezielt fĂŒr Anleger aus dem Privatsektor ausgerichtet. XRP20 hat nicht die Aufgabe, grenzĂŒberschreitende Zahlungen zu revolutionieren oder das SWIFT-System abzulösen. Es geht rein um die finanziellen Anreize fĂŒr die Privatanleger.

Bezeichnung XRP20 Typ Utility-Token Standard ERC-20 Tokenstandard Preis 0,000092 $ – Jetzt investieren Coin Symbol $XRP20 Phasen 1 Pre-Sales-Phase Blockchain Ethereum Empfohlene Mindesteinzahlung 100 USD Zielgruppe Ripple-AnhĂ€nger, Neueinsteiger, Kleinanleger, Privatinvestoren Zahlungsmethoden ETH, USDT, Kreditkarte, PayPal Krypto-Börsen eToro, OKX, Libertex, Plus500 Sperrfrist keine Gesamtangebot 100.000.000.000 Token im Pre-Sales 40.000.000.000 Trading Art Stake-2-Earn, langfristig

Um das umzusetzen, hat man sich im Team von XRP20 fĂŒr die Ethereum-Blockchain statt der Ripple-Blockchain entscheiden. Sie bietet den konkreten Mehrwert des Staking, dass die Entwickler von XRP20 ĂŒbernommen haben. Dadurch können Anleger vom innovativen Proof-2-Stake Mechanismus profitieren, mit dem ein passives Einkommen möglich ist.

Fazit: Altcoins scheint es derzeit vor allem um Ruhe zu gehen, was einer SeitwÀrtsbewegung oder zumindest einer neutralen Wertentwicklung an den Börsen entspricht. Die ein oder andere positive VerÀnderung in den Charts lÀsst optimistisch bleiben.

Viel mehr andere Aspekte zur UnterstĂŒtzung einer positiven Anlegerstimmung lassen sich derzeit am Kryptomarkt (fast) nicht ausmachen. Ausnahmen bilden unter anderem der Meme Markt mit Coins wie den von Wall Street Memes und die Nachfolger bewĂ€hrter Konzepte, sogenannte Coin 2.0 oder Coin20.

XRP20 gilt als vielversprechender Ripple-Nachfolger und lĂ€utet damit auch eine neue Ära von KryptowĂ€hrungen ein. Altcoins geraten dadurch zunehmend unter Druck, Ripple sitzt zudem noch der langjĂ€hrige Streit mit der US-Börsenaufsicht im Nacken.

Trotz kurzfristiger XRP-Kurserholung scheint eine nachhaltige Wertsteigerung derzeit nicht in Sicht. FĂŒr den Pre-Sales von XRP20 lĂ€uft es hingegen fantastisch, so sind bereits mehr als 1,35 Millionen US-Dollar ins Projekt investiert worden. Der Preis fĂŒr den nativen Utility-Token XRP20 liegt bei derzeit 0,000092 US-Dollar.

