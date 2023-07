Cameron Winklevoss kritisiert SEC erneut wegen Blockade von Bitcoin-Spot-ETF

Neuer Shitcoin Mr. Hankey sammelt 250.000 $ in erster Stunde ein: Wird HANKEY der nächste 100x Coin?

Bitcoin-Spot-ETF seit 10 Jahren verhindert: Cameron Winklevoss erneuert Kritik an SEC

Krypto News: Charity-Krypto Chimpzee explodiert auf 820.000 $ - Goldene Chimpzee-NFTs in Phase 7 als Bonus

Krypto News: AI Krypto yPredict kurz vor Phase 7, Anleger investieren 3 Millionen Dollar in potenziellen 10x Coin

Heute im Fokus

US-Kartellbehörde ermittelt gegen ChatGPT-Entwickler OpenAI. Wacker Neuson erhöht Ausblick nach starkem ersten Halbjahr. TeamViewer ernennt Technik-Vorständin. PepsiCo erhöht erneut Jahresprognose. NVIDIA investiert in Pharma-Unternehmen: Recursion Pharma-Aktie springt um fast 80 Prozent hoch. US-Behörde will Niederlage in Streit um Activision-Deal nicht hinnehmen.