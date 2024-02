Cardano hebt ab: ADA bald bei 1 Dollar, während Meme Kombat explodiert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Während es am Wochenende bei den meisten der Top 10 Coins nicht viel Gutes zu sehen gegeben hat, sieht es bei Cardano (ADA) anders aus. Die Kryptowährung, die in Bezug auf die Marktkapitalisierung Platz 8 belegt, ist als einzige in den Top 10 in den letzten 24 Stunden gestiegen, während der Rest Verluste hinnehmen muss. Mit dem aktuellen Plus von fast 6 % steigt der ADA-Kurs auf über 0,62 Dollar, sodass auch die 1 Dollar Marke wieder in greifbare Nähe rückt. Währenddessen sind Investoren bei Meme Kombat nicht mehr zu bremsen.

+ 20 % in einem Monat

Mit dem heutigen Plus von fast 6 % summieren sich die Wochengewinne bei ADA – der achtgrößten Kryptowährung am Markt – auf mehr als 10 %. Auf Monatssicht sieht die Entwicklung sogar noch besser auf, sodass sich abzeichnet, dass ADA langsam aufholt und sich gegen andere Layer-1-Blockchains wie Solana behaupten kann. Allerdings müsste dieser Trend erst länger anhalten, um wirklich etwas auszusagen.

(SOL und ADA Kursverlauf in der letzten Woche im Vergleich – Quelle: Coinmarketcap)

Auch auf Monatssicht hat ADA mit einem Plus von fast 20 % Alternativen wie Solana weit hinter sich gelassen. SOL ist in diesem Zeitraum gerade einmal um 10 % gestiegen. Auf Jahressicht sieht es aber schon ganz anders aus. Hier hat SOL aufgrund der starken Performance des Vorjahres mit einem Plus von mehr als 300 % die Nase klar vorn.

Im Cardano-Ökosystem ist inzwischen wieder einiges los, was sich unter anderem auch im TVL – dem Total Value Locked, also dem Kapital, das im DeFi-Protokoll gesperrt ist – widerspiegelt. Der TVL liegt aktuell bei 414 Millionen Dollar und bewegt sich damit auf ein neues Hoch zu. Der Wert von mehr als 440 Millionen Dollar vom Dezember letzten Jahres dürfte dabei schon bald überholt werden, wenn die Dynamik der letzten Tage anhält.

(Cardano TVL Chart – Quelle: DefiLlama)

Die Aktivität auf der Blockchain nimmt zu und wenn man bedenkt, dass das Allzeithoch von ADA bei mehr als 3 Dollar gelegen hat, hat der Coin auch noch mehr Aufholpotenzial als andere Top Coins, die sich schon deutlich besser erholt haben und nicht mehr ganz so weit unter ihren Allzeithochs liegen wie es bei ADA der Fall ist.

ADA notiert derzeit fast 80 % unter seinem Allzeithoch, während es bei Solana 57 % sind und bei Ethereum sogar nur noch 43 %. Es zeigt sich, dass ADA also Aufholbedarf hat, sodass nach dem Anstieg um 20 % im letzten Monat von Überhitzung keine Rede sein kann. Bis zur 1 Dollar Marke könnte ADA durchaus noch öfter zu den großen Gewinnern gehören. Währenddessen explodiert auch die Nachfrage bei Meme Kombat ($MK), sodass der Coin inzwischen schon bald ausverkauft sein dürfte.

Meme Kombat: Token-Vorverkauf bald abgeschlossen

Mit Meme Kombat entsteht eine Plattform, die die erfolgreichsten und bekanntesten Meme Coins in einer Arena gegeneinander antreten lässt. Künstliche Intelligenz animiert die Charaktere der Coins und haucht ihnen Leben ein, woraus spannende Battles resultieren, bei denen die Community mit $MK-Token auf ihren Favoriten wetten kann. Damit vereint Meme Kombat Gaming, Wetten und Meme Coins miteinander in einem einzigartigen Konzept, das das Potenzial hat, viral zu gehen.

(Meme Kombat Token-Vorverkauf – Quelle: Meme Kombat)

Der native Token der Plattform $MK ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich, wobei bereits mehr als 9 Millionen Dollar umgesetzt wurden, sodass es nicht mehr lange dauern dürfte, bis $MK an den Kryptobörsen gelistet wird, da der Presale auf 10 Millionen Dollar begrenzt ist. Unmittelbar nach dem Abschluss des Vorverkaufs beginnt die erste Battle-Saison, weshalb erwartet wird, dass der Kurs nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen explodiert, da die Bekanntheit der Plattform mit dem Start der ersten Kämpfe sprunghaft ansteigen dürfte.

