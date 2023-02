Cardano Kurs Prognose: Droht nun eine größere Korrektur?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den vergangenen Tagen haben die Bären den Markt weiterhin fest im Griff gehabt und es kam zu einer ausgedehnten Korrektur bei Cardano [ADA]. Der Blockchain-Rivale von Ethereum [ETH] hat bereits über 10 % seiner beeindruckenden 20%igen Zuwächse aus dem Anstieg von Mitte Februar wieder abgebaut. Es ist interessant zu beobachten, wie sich die Kryptowährungsmärkte in diesen turbulenten Zeiten entwickeln.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Textes wurde ADA bei $0,3652 gehandelt und hatte eine wichtige Unterstützungsmarke erreicht. Nach der FOMC-Sitzung Mitte Februar hatte ADA einen starken Anstieg von $0,3452 auf $0,4216 verzeichnet, was einem Zuwachs von 20 % entspricht. Doch seitdem hat der Kurs einen absteigenden Kanal gebildet und ist auf unter $0,37 gefallen, was einem Rückgang von mehr als 10 % entspricht, nachdem er bei $0,4216 zurückgewiesen wurde.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Entwicklung von ADA in den nächsten Tagen gestaltet. Sollten die Bullen in der Lage sein, die Unterstützung bei $0,359 zu verteidigen, könnten kurzfristige Ziele das 50%-Fib-Level bei $0,3834 oder das 61,8%-Fib-Level bei $0,3924 sein. Wichtige Widerstandsmarken liegen jedoch auch bei 0,3985 $ und 0,4052 $, was bedeutet, dass ein erneuter Anstieg von ADA keine leichte Aufgabe sein wird.

Alternativ könnten Verkäufer versuchen, in den Markt einzusteigen, wenn ADA unter der Unterstützung von $0,359 schließt. Dies könnte Leerverkaufsmöglichkeiten beim 38,2% Fib-Level von $0,3444 oder sogar $0,3412 (der unteren Begrenzung des absteigenden Kanals) bieten. Der Abwärtstrend könnte sich beschleunigen, wenn BTC unter 23.000 $ fällt. Insgesamt scheint es derzeit eine gewisse Unsicherheit auf dem Markt zu geben, und es bleibt abzuwarten, wie sich die Dinge entwickeln werden.

Volatilität und offene Zinssätze geben Anzeichen für eine Trendwende

Laut Angaben von Santiment hat die wöchentliche Preisvolatilität von ADA ihren Tiefpunkt erreicht und steigt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts leicht an. Diese Entwicklung könnte auf eine mögliche Veränderung des Kursverlaufs hindeuten, da steigende Volatilität oft auf eine Bewegung des Preises in eine bestimmte Richtung hinweist. Die Tatsache, dass die Funding Rate positiv bleibt, deutet auch darauf hin, dass die Nachfrage nach ADA trotz des jüngsten Preisrückgangs stabil geblieben ist. Dies könnte ein weiterer Indikator für eine mögliche Kursumkehr und kurzfristige Erholung sein, wenn die Bullen die Unterstützung bei 0,359 $ verteidigen.

Darüber hinaus hat die Open Interest Rate von ADA nach einem kürzlichen Rückgang bei Redaktionsschluss einen Aufwärtstrend gezeigt, was die Pivotisierungsthese weiter untermauert. Ein Anstieg des Open Interests bedeutet, dass es mehr offene Positionen gibt, was auf eine verstärkte Aktivität und mögliche Kursbewegungen hindeuten könnte. Dennoch bleibt die Stimmung insgesamt negativ, was sowohl für Bullen als auch für Bären zur Vorsicht mahnt. Es ist wichtig zu beachten, dass Stimmungen auf dem Kryptowährungsmarkt sehr volatil sein können und sich schnell ändern können. Daher sollten Anleger eine umfassende Marktanalyse durchführen und eine fundierte Entscheidung treffen, bevor sie in den Markt eintreten.

Cardano startet Staking auf dem SingularityNET

Das Staking von ADA ist nun mit SingularityNETs nativem Token AGIX gepaart, was eine vielversprechende Entwicklung für Krypto-Enthusiasten darstellt. Seit Anfang 2023 ist der Preis von AGIX um mehr als 420 % gestiegen, was auf den Hype um künstliche Intelligenz zurückzuführen ist. SingularityNET ist ein Blockchain-basierter Marktplatz für KI-Dienstleistungen und hat das größte Interesse bei Krypto-Enthusiasten geweckt.

SingularityNET arbeitet auch auf Ethereum, was der spielverändernde Aspekt der kommenden Innovation ist. Im Rahmen der Verbesserung der Cross-Chain-Interoperabilität hat SingularityNET bereits eine AGIX-ETH-ADA-Konverterbrücke auf der Basis von Cardano eingeführt. Zusammen mit dem AGIX-ADA Staking können Nutzer nun beide Assets zwischen Ethereum- und Cardano-Netzwerken konvertieren, indem sie eine vorgefertigte Brücke verwenden.

Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass ADA-Staker auf SingularityNET wahrscheinlich in der Lage sein werden, AGIX selbst zu verdienen. Dies ist ein zusätzliches Mittel, um für Dienstleistungen auf dem AI-Marktplatz zu bezahlen und kann den Wert des Tokens weiter steigern. Laut dem Whitepaper des Projekts wird der Token in Zukunft auch Stimmrechte im Netzwerkmanagementsystem repräsentieren, was ein weiterer Schritt in Richtung der Schaffung eines vollständig dezentralisierten KI-Marktplatzes ist.

C+Charge – die sinnvollste Investitionsalternative zu Cardano

C+Charge ist ein vielversprechendes Projekt, das im Jahr 2023 als attraktive Investitionsmöglichkeit angesehen wird. Es soll eine interessante Alternative zu Bitcoin darstellen und das Problem des Aufladens von Elektrofahrzeugen lösen. Derzeit gibt es kein Emissionsgutschriftsystem für Elektrofahrzeuge, was bedeutet, dass Verbraucher keine Belohnung für die Verwendung von umweltfreundlicheren Verkehrsmitteln erhalten.

Die Kryptoplattform hat eine innovative Lösung entwickelt, bei der Verbraucher nach dem Aufladen und Bezahlen von Elektrofahrzeugen Emissionsgutschriften in Form von Token erhalten können. Das Besondere an C+Charge ist, dass es die Blockchain-Technologie und Dezentralisierung nutzt, um mehr Gerechtigkeit auf dem Markt zu schaffen. Jeder hat die Möglichkeit, von diesem Belohnungssystem für Elektrofahrzeuge zu profitieren. Eine benutzerfreundliche mobile App von C+Charge bietet E-Auto-Besitzern alles, was sie benötigen, um ihre Einnahmen aus Emissionsgutschriften zu verfolgen.

C+Charge hat das Potenzial, zu einer vielversprechenden Kryptowährung der Zukunft zu werden. Der Vorverkauf des Projekts befindet sich derzeit in der vierten Phase, und Investoren haben die Möglichkeit, zu einem niedrigen Preis zu investieren und davon zu profitieren. Wenn C+Charge erfolgreich ist, könnte es eine wichtige Rolle in der Zukunft des Verkehrs spielen und die Verwendung von Elektrofahrzeugen fördern.