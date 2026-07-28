Cardano: So viel hätte eine Investition von vor 3 Jahren gekostet

Performance im Blick

28.07.26 19:43 Uhr

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in Cardano gebracht.

Cardano wurde gestern vor 3 Jahren bei 0,3076 USD gehandelt. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in ADA investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 325,13 Cardano. Die Anlage hätte nun einen Wert von 50,49 USD, da sich der Wert eines Coins am 27.07.2026 auf 0,1553 USD belief. Mit einer Performance von -49,51 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Bei 0,1434 USD erreichte ADA am 25.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Cardano liegt derzeit bei 0,9627 USD und wurde am 17.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net