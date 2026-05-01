Cardano: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Profitable ADA-Investition?

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Cardano-Engagements gewesen.

Cardano kostete am 25.05.2023 0,3584 USD. Bei einer Investition von 100 USD in ADA zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 279,05 Cardano. Die Anlage hätte nun einen Wert von 67,95 USD, da Cardano am 25.05.2026 0,2435 USD wert war. Damit beträgt die Performance der Investition -32,05 Prozent.

Am 12.04.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2362 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,9627 USD und wurde am 17.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net