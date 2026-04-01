Cardano: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet

Anlage: Erfolg oder Verlust?

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in Cardano gebracht.

Am 06.04.2025 notierte Cardano bei 0,5724 USD. Bei einem ADA-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17.469,84 Cardano. Mit dem ADA-USD-Kurs vom 06.04.2026 gerechnet (0,2460 USD), wäre das Investment nun 4.298,36 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 57,02 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief von ADA liegt derzeit bei 0,2393 USD und wurde am 02.04.2026 erreicht. Am 17.08.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,9627 USD.

Redaktion finanzen.net