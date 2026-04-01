DAX22.922 -1,1%Est505.633 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7400 +0,8%Nas21.892 -0,5%Bitcoin59.367 -0,5%Euro1,1574 +0,3%Öl109,6 -0,1%Gold4.672 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Plug Power A1JA81 Allianz 840400 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trumps Ultimatum läuft ab: DAX schließt tiefrot -- Siemens Energy und AWS treiben Partnerschaft voran -- D-Wave, Commerzbank, Ölaktien, Rüstungsaktien, Plug Power, Almonty, BYD, Nike im Fokus
Top News
Cardano: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet Cardano: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet
Wie viel Verlust eine Stellar-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte Wie viel Verlust eine Stellar-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Anlage: Erfolg oder Verlust?

Cardano: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet

07.04.26 19:43 Uhr
Cardano: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet | finanzen.net

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in Cardano gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,2434 USD -0,0026 USD -1,06%
Charts|News

Am 06.04.2025 notierte Cardano bei 0,5724 USD. Bei einem ADA-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17.469,84 Cardano. Mit dem ADA-USD-Kurs vom 06.04.2026 gerechnet (0,2460 USD), wäre das Investment nun 4.298,36 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 57,02 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief von ADA liegt derzeit bei 0,2393 USD und wurde am 02.04.2026 erreicht. Am 17.08.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,9627 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Morrowind / Shutterstock.com