DAX25.011 +0,7%Est506.286 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5200 +2,1%Nas25.872 +1,4%Bitcoin58.246 +2,0%Euro1,1407 -0,1%Öl91,24 +2,3%Gold4.067 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt über 25.000 Punkten -- NVIDIA legt Nebius-Beteiligung offen -- Netflix, TSMC, BYD, Utz, Chip-Aktien, SAP, Lufthansa, Siemens Energy, Microsoft, AMD, Apple, Novo Nordisk, Micron im Fokus
Top News
Wie viel Anleger mit einem Investment in Stellar von vor 1 Jahr verloren hätten Wie viel Anleger mit einem Investment in Stellar von vor 1 Jahr verloren hätten
Cardano: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen Cardano: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Langzeit-Performance

Cardano: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

21.07.26 19:43 Uhr
Cardano: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen | finanzen.net

Bei einem frühen Einstieg in Cardano hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,1735 USD 0,0037 USD 2,17%
Charts|News

Gestern vor 1 Jahr wurde Cardano bei 0,8581 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in ADAinvestiert, wäre er nun im Besitz von 11.653,25 Cardano. Da sich der Wert eines Coins am 20.07.2026 auf 0,1698 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.979,00 USD wert. Damit wäre das Investment um 80,21 Prozent gesunken.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 25.06.2026 bei 0,1434 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,9627 USD und wurde am 17.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Morrowind / Shutterstock.com