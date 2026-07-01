Cardano: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

Langzeit-Performance

Bei einem frühen Einstieg in Cardano hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 1 Jahr wurde Cardano bei 0,8581 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in ADAinvestiert, wäre er nun im Besitz von 11.653,25 Cardano. Da sich der Wert eines Coins am 20.07.2026 auf 0,1698 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.979,00 USD wert. Damit wäre das Investment um 80,21 Prozent gesunken.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 25.06.2026 bei 0,1434 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,9627 USD und wurde am 17.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net