Entwicklung der Anlage

Das wäre der Verlust bei einem frühen Cardano-Engagement gewesen.

Das 52-Wochen-Tief von ADA wurde am 20.11.2026 erreicht und liegt bei 0,1431 USD. Am 09.12.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,4697 USD.

Gestern vor 1 Jahr wurde Cardano bei 0,4086 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in ADA investiert worden wären, hätte man nun 24.475,59 Cardano im Depot. Mit dem ADA-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,1480 USD), wäre das Investment nun 3.621,56 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 63,78 Prozent abgenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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