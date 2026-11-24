Cardano: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre
Das wäre der Verlust bei einem frühen Cardano-Engagement gewesen.
Gestern vor 1 Jahr wurde Cardano bei 0,4086 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in ADA investiert worden wären, hätte man nun 24.475,59 Cardano im Depot. Mit dem ADA-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,1480 USD), wäre das Investment nun 3.621,56 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 63,78 Prozent abgenommen.
Das 52-Wochen-Tief von ADA wurde am 20.11.2026 erreicht und liegt bei 0,1431 USD. Am 09.12.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,4697 USD.
Redaktion Finanzen.net
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