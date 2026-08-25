Cardano: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Entwicklung der Anlage

25.08.26 19:43 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Cardano-Engagement gewesen.

Gestern vor 5 Jahren wurde Cardano bei 2,716 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in ADA investiert worden wären, hätte man nun 368,24 Cardano im Depot. Mit dem ADA-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,2211 USD), wäre das Investment nun 81,42 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 91,86 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von ADA wurde am 25.06.2026 erreicht und liegt bei 0,1434 USD. Am 13.09.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,9296 USD.

Redaktion finanzen.net