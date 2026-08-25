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Entwicklung der Anlage

Cardano: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Cardano: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Das wäre der Verlust bei einem frühen Cardano-Engagement gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0.21 USD -0.01 USD -3.23 %
Charts | News

Gestern vor 5 Jahren wurde Cardano bei 2,716 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in ADA investiert worden wären, hätte man nun 368,24 Cardano im Depot. Mit dem ADA-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,2211 USD), wäre das Investment nun 81,42 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 91,86 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von ADA wurde am 25.06.2026 erreicht und liegt bei 0,1434 USD. Am 13.09.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,9296 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Morrowind / Shutterstock.com

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