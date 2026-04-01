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Lukrativer ADA-Einstieg?

Cardano: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

21.04.26 19:43 Uhr
Cardano: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte | finanzen.net

Bei einem frühen Investment in Cardano hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,2467 USD -0,0015 USD -0,62%
Charts|News

Am 20.04.2021 notierte Cardano bei 1,261 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in ADA investiert hätte, befänden sich nun 793,02 Cardano in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 20.04.2026 auf 0,2482 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 196,86 USD wert. Die Abnahme von 1.000 USD zu 196,86 USD entspricht einer negativen Performance von 80,31 Prozent.

Bei 0,2362 USD erreichte die Kryptowährung am 12.04.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,9627 USD und wurde am 17.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Morrowind / Shutterstock.com