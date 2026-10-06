Cardano: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Cardano gewesen.
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Cardano wurde am 05.10.2021 bei 2,234 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in ADAinvestiert, wäre er nun im Besitz von 447,66 Cardano. Mit dem ADA-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,2705 USD), wäre das Investment nun 121,11 USD wert. Damit wäre das Investment um 87,89 Prozent gesunken.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 25.06.2026 bei 0,1434 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Cardano liegt derzeit bei 0,8390 USD und wurde am 08.10.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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