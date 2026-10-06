Cardano: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Lukratives ADA-Investment?

06.10.26 19:43 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Cardano gewesen.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 25.06.2026 bei 0,1434 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Cardano liegt derzeit bei 0,8390 USD und wurde am 08.10.2025 erreicht.

Cardano wurde am 05.10.2021 bei 2,234 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in ADAinvestiert, wäre er nun im Besitz von 447,66 Cardano. Mit dem ADA-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,2705 USD), wäre das Investment nun 121,11 USD wert. Damit wäre das Investment um 87,89 Prozent gesunken.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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